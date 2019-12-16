В Волгограде подорожают похоронные услуги





В Волгоградской городской думе готовится решение об индексации стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению из бюджетов различного уровня. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте городской думы опубликован проект документа, согласно которому предание земле умершего с предоставлением гроба, рытьем могилы и перевозкой тела на кладбище будет стоить 5946 рублей вместо 5701 рубля. Услуги по кремации тела с погребением урны с прахом на кладбище подорожают до 6 тысяч 16 рублей вместо 5 тысяч 701 рубля. Волгоградцев, у которых нет родственников, предадут земле почти за 6 тысяч рублей за счет государства. Небольшая разница в стоимости услуг по погребению зависит от источника финансирования – федерального или областного бюджетов, пенсионного фонда и фонда соцстрахования.

При этом предоставление услуг сверх гарантированного перечня, подчеркивается в проекте решения, оплачивается родственниками умерших. Новые расценки для похорон будут действовать с 1 февраля следующего года в случае их принятия.

Напомним, родственникам умерших выплачивают пособие на похороны в размере, установленном исходя из цен на гарантированный набор услуг.



