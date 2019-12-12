Общество

«Это была воспитательная беседа»: в Калининграде объяснили историю со снежинками и бывшим волгоградским полицейским

Общество 12.12.2019 08:24
12541 12
12.12.2019 08:24





Забавный ролик с участием сотрудников калининградской полиции, вырезающих снежинки, разлетелся по всей стране, в том числе и по федеральным каналам. Историю, о которой сообщило ИА «Высота 102», прокомментировала начальник пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая:
«Создателей предновогодней шутки нашли сразу. Надо отметить, что этот розыгрыш не нёс в себе никакого злого умысла, однако на службе он был неуместен. Поэтому авторы фейка не наказаны. С ними проведена воспитательная беседа».
Напомним, бывший руководитель УМВД по Волгограду Андрей Сицский, являющийся сейчас начальником полиции в Калининградской области,  заставил своих подчиненных вырезать снежинки для коллег со всей страны. Этому предшествовала история с предновогодним розыгрышем. Подробности в соцсетях опубликовал  паблик «Омбудсмен полиции».  8 декабря двое молодых полицейских изготовили и отправили своему коллеге из другого отдела приказ от имени начальника с требованием украсить помещения снежинками из бумаги с расчетом 2 снежинки на 1 лист А4. 
«Задорный» документ каким-то образом попал в открытый доступ и Андрею Сицскому пришлось принимать многочисленные звонки от недоумевающих коллег. В итоге юмористы-подчиненные вынуждены были объясниться под прицелом видеокамеры и исполнить особый приказ начальства - изготовить побольше снежинок. «Поактивнее, мы на все МВД должны нарезать снежинок. Для Красноярска, для Сахалина, для Свердловска, для Саратова, для Адыгеи, для Волгограда … Это откуда мне звонили вчера. Для МВД, для ФСБ, прокуратуры. Кто только не увидел наше с вами письмо», - заместитель начальника УМВД - начальник полиции УМВД России по Калининградской области полковник полиции Андрей Сицский продемонстрировал полную адекватность и отличное чувство юмора. Кстати, этим Андрей Сицский запомнился и в Волгограде. Чего стоили одни только его острые, неравнодушные  и искрометные выступления перед депутатами городской думы. 
Управлением МВД России по городу Волгограду Андрей Сицский руководил с декабря 2009 года по май 2017 года.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Все операции с коммерческой недвижимостью
Общество
12.12.2019 11:10
Общество 12.12.2019 11:10
78 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 19:37
Общество 11.12.2019 19:37
2847 3 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 17:08
Общество 11.12.2019 17:08
3100 3 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 15:23
Общество 11.12.2019 15:23
2404 12 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 14:08
Общество 11.12.2019 14:08
4024 3 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 13:30
Общество 11.12.2019 13:30
62336 31 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 11:48
Общество 11.12.2019 11:48
18198 20 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 11:46
Общество 11.12.2019 11:46
3731 13 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 10:09
Общество 11.12.2019 10:09
1065 9 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 09:04
Общество 11.12.2019 09:04
2942 20 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2019 17:15
Общество 10.12.2019 17:15
5546 5 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2019 16:22
Общество 10.12.2019 16:22
2214 15 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2019 14:39
Общество 10.12.2019 14:39
1014 6 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2019 10:56
Общество 10.12.2019 10:56
608 0 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2019 08:24
Общество 10.12.2019 08:24
1714 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:15
АО «КАУСТИК» - победитель 5-й Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2019»Смотреть фотографии
11:12
«Нельзя обманывать весь мир»: олимпийский чемпион из Волгограда Денис Панкратов высказался о допинговом скандалеСмотреть фотографии
11:10
В замерзающей сельской школе Волгоградской области массово заболели детиСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде руководитель спортивной федерации попался на махинациях с бюджетными деньгамиСмотреть фотографии
10:06
Когда можно выбрать награду за смелостьСмотреть фотографии
09:10
Компания «ВОЛМА» представила свои достижения на международном уровнеСмотреть фотографии
08:24
«Это была воспитательная беседа»: в Калининграде объяснили историю со снежинками и бывшим волгоградским полицейскимСмотреть фотографииCмотреть видео
08:10
Один день в истории Сталинградской битвы, о котором мало кто из волгоградцев знаетСмотреть фотографии
19:37
Военнослужащих Волгограда побаловали традиционной русской кухнейСмотреть фотографии
16:43
Волгоградским бизнесменам напомнили о дисквалификации за неуплату налоговСмотреть фотографии
16:07
«Вас хотят хакнуть»: в Волгоградской области число посягательств на содержимое банковских карт стремительно растет Смотреть фотографии
15:23
Глав районов и городов Волгоградской области снимут на видео для губернатораСмотреть фотографии
14:08
Начальник УФСБ по Волгоградской области на посту: Анатолий Гулевский провел заседание антитеррористической комиссииСмотреть фотографии
13:49
Финансовые аналитики предсказали волгоградцам рост зарплат в 2020 годуСмотреть фотографии
13:30
Экс-начальник полиции Волгограда заставил подчиненных-юмористов в Калининграде вырезать снежинки на все МВДСмотреть фотографииCмотреть видео
13:16
В Волгограде под эгидой «Ростелекома» подростки сделали «Шаг на сцену»Смотреть фотографии
13:06
Волгоградский облсуд запретил уничтожать видео с избирательных участковСмотреть фотографии
11:48
Выжившего в страшном ДТП Алексея Соловьева вертолетом доставляют в Волгоград из Воронежской областиСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде начали строить "акварельную" дорогуСмотреть фотографии
11:17
В аппарате Волгоградской облдумы проводят аудит Смотреть фотографии
10:42
Названа причина ДТП с перевернувшимся рейсовым автобусом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:58
Волгоградский «Ротор» и главный тренер Игорь Меньщиков расторгли контрактСмотреть фотографии
08:23
Половина пассажиров перевернувшегося автобуса «Волгоград-Елань» попала в больницуСмотреть фотографии
08:18
В компании «Газпром трансгаз Волгоград» подвели итоги Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистовСмотреть фотографии
01:54
«Вести себя беспощадно и разнузданно»: Гарик Сукачёв дал рока в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:42
Друг семьи о погибшем в ДТП Олеге Соловьеве: "Он был байкером, музыкантом, серьезно занимался наукой" Смотреть фотографииCмотреть видео
17:21
Сборные АО «КАУСТИК» и Сбербанка в Волгограде продемонстрировали высокий уровень футбольного мастерстваСмотреть фотографии
17:15
В Волгограде прокурор заставил УК отремонтировать балконы 270 квартирСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде предприниматели получили «Золотые домкраты» от премии «Бизнес-Успех»Смотреть фотографии
16:22
В Волгограде ждут реакции правоохранителей на коллаж с "Родиной-матерью" на обложке альбома рэп-группыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 