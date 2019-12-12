«Это была воспитательная беседа»: в Калининграде объяснили историю со снежинками и бывшим волгоградским полицейским
Общество 12.12.2019 08:24
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12.12.2019 08:24
Забавный ролик с участием сотрудников калининградской полиции, вырезающих снежинки, разлетелся по всей стране, в том числе и по федеральным каналам. Историю, о которой сообщило ИА «Высота 102», прокомментировала начальник пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая:
«Создателей предновогодней шутки нашли сразу. Надо отметить, что этот розыгрыш не нёс в себе никакого злого умысла, однако на службе он был неуместен. Поэтому авторы фейка не наказаны. С ними проведена воспитательная беседа».
Напомним, бывший руководитель УМВД по Волгограду Андрей Сицский, являющийся сейчас начальником полиции в Калининградской области, заставил своих подчиненных вырезать снежинки для коллег со всей страны. Этому предшествовала история с предновогодним розыгрышем. Подробности в соцсетях опубликовал паблик «Омбудсмен полиции». 8 декабря двое молодых полицейских изготовили и отправили своему коллеге из другого отдела приказ от имени начальника с требованием украсить помещения снежинками из бумаги с расчетом 2 снежинки на 1 лист А4.
«Задорный» документ каким-то образом попал в открытый доступ и Андрею Сицскому пришлось принимать многочисленные звонки от недоумевающих коллег. В итоге юмористы-подчиненные вынуждены были объясниться под прицелом видеокамеры и исполнить особый приказ начальства - изготовить побольше снежинок. «Поактивнее, мы на все МВД должны нарезать снежинок. Для Красноярска, для Сахалина, для Свердловска, для Саратова, для Адыгеи, для Волгограда … Это откуда мне звонили вчера. Для МВД, для ФСБ, прокуратуры. Кто только не увидел наше с вами письмо», - заместитель начальника УМВД - начальник полиции УМВД России по Калининградской области полковник полиции Андрей Сицский продемонстрировал полную адекватность и отличное чувство юмора. Кстати, этим Андрей Сицский запомнился и в Волгограде. Чего стоили одни только его острые, неравнодушные и искрометные выступления перед депутатами городской думы.
Управлением МВД России по городу Волгограду Андрей Сицский руководил с декабря 2009 года по май 2017 года.
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