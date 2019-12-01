Общество 01.12.2019 17:40
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01.12.2019 17:40
Штраф в сумме 20 тысяч рублей назначен ООО «Управление отходами – Волгоград» за срыв проверки по перерасчету платы за вывоз ТКО в Волгограде летом текущего года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление мирового судьи судебного участка №47, проверку в августе проводили сотрудники Управления «Жилищная инспекция Волгограда» по обращению граждан, пожаловавшихся на некачественно оказанную услугу в июле текущего года и не выполненный за этот период регоператором перерасчет платы за вывоз ТКО.
Запрошенный у регоператора пакет документов оказался не полным, что не позволило провести проверку. В частности, сотрудники жилинспекции не смогли достоверно установить, с какой периодичностью вывозился мусор по адресам, указанным в жалобе. Представили ООО «Управление отходами – Волгоград» в суд не явились. Мировой судья признал регоператора виновным в совершении административного правонарушения по ч.2 ст. 19.4.1 КоАП РФ. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Напомним, что региональный оператор по обращению с ТКО в Волгоградской области - ООО «Управление отходами – Волгоград» - начал свою деятельность с 1 января. Однако за первые дни нового года Волгоград погрузился в мусорный хаос. В итоге регоператор произвел перерасчет платы за январь. На нерегулярный вывоз отходов поступали жалобы также весной и летом текущего года. К примеру, работа регоператора не устраивала жителей улиц Казачья и Воронежская в Советском районе Волгограда, Кировского района, а также ряда районов Волгоградской области.
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