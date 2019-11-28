Реконструкторов волгоградского ГДЮЦа наградили госпремией





Два миллиона 450 тысяч рублей получили лауреаты государственной премии Волгоградской области – художники, писатели, архитекторы, актеры и исполнители. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписал губернатор Волгоградской области. Почти в каждой номинации победители были отмечены премиями трех степеней. В частности, писатель Анатолий Рябец награжден премией 1-й степени в размере 200 тысяч рублей за серию книг «Славен делами наш Волгоградский край!», в номинации «Музыкальное искусство» отмечена премией 1-й степени за концертную программу «В народной музыке – судьба моя» главный дирижер оркестра русских народных инструментов Галина Иванкова. Авторский коллектив в составе Дмитрия Белова и Александра Бунина награжден за историко-просветительный проект «Сталинград в судьбе Франции» премией 1-й степени. Главная награда в сфере театрального искусства досталась авторскому коллективу за проект «О спорт, ты – мир!», в номинации «Изобразительное искусство» премию 1-й степени получила Татьяна Смирнова за произведения декоративно-прикладного искусства «С любовью к родному городу». Отмечена работа и авторского коллектива в составе Алексея Лисина и Константина Ракова за работу «Реконструкция здания ДЮЦ в Центральном районе Волгограда». Архитекторы получили премию 3-й степени в размере 150 тысяч рублей. Две первых премии не достались никому.



