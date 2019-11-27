Общество

Фундамент под угрозой: в Волгограде суд признал опасным подвал сталинки после перестройки

Общество 27.11.2019 18:13
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27.11.2019 18:13


Увеличили проемы окон, высоту помещений, продырявили внешние стены - такую перепланировку в пятиэтажной сталинке суд признал самовольной. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Ворошиловского районного суда, собственников подвала в доме №37 по улице Рабоче-Крестьянской Никиту Хромова и Дениса Шарапова обязали вернуть помещение в первоначальный вид. Результатом масштабной переделки стали трещины на фасаде дома (на фото), которые за последние несколько лет только увеличились в размере. В заключении судебной экспертизы отмечено, что увеличение оконных проемов нарушает прочность фундамента и дома в целом. 
Фото до и после увеличения проемов окон:



Председатель совета многоквартирного дома еще на этапе «перестройки» в 2015 году били тревогу – в том числе, обращался в полицию из-за шума по ночам. В подвале работы буквально кипели – сносили одни стены, возводили другие, делали врезки в коммунальные стояки и даже занизили пол на 25 сантиметров за счет выноса песка. В цоколе дома рабочие просверлили несколько отверстий под вентиляцию – просто потому, что собственникам подвала так захотелось. Управляющая компания на многочисленные жалобы жильцов предпочитала закрывать глаза.

По словам председателя совета МКД, ему даже поступали угрозы, как устно, так и по СМС. «Ты отгребешь, черт проклятый, еще раз тебя увижу – сядешь в СИЗО с … рваным», - такие сообщения поступали мужчине на сотовый телефон.

В этом году, когда судебная тяжба была в разгаре, прокуратура признала, что по факту «ненадлежащей проверки» в адрес отдела полиции №5 (Ворошиловский район) внесено представление. Правда, как это сейчас поможет обитателям дома, которые хотели предупредить опасные работы, непонятно. На удивление жителей, после серии их обращений администрация района все-таки выступила с иском в суд к владельцам подвала. Суд признал, что выполненная реконструкция нарушает прочность фундамента, а также нормы Градостроительного кодекса и законные права обитателей дома.
Иск чиновников о приведении помещения в первоначальное состояние удовлетворен. Если решение вступит в силу, то хозяева подвала будут обязаны восстановить оконные проемы, перегородки, демонтировать вновь возведенные стены и установленную сантехнику. 

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