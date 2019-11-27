



В результате пожара на трансформаторной подстанции в СНТ «Мичуринец» дома дачного общества остались без отопления. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, в СНТ постоянно проживает около 100 семей, в том числе, с маленькими детьми. «Сегодня ночью загорелся трансформатор, у нас нет света и электрического отопления, а на улице мороз. Мы замерзаем!», - едва не плачут волгоградцы. По их словам, виновником ЧП является председатель «Мичуринца». «Мы собирали деньги на новый трансформатор, потому что старый уже дышал на ладан. Но новое оборудование так и не установили, куда делись наши деньги – мы не знаем», - констатируют люди. По их словам, с жалобами на руководство СНТ они обращались в прокуратуру, однако ситуация не изменилась. При этом, по утверждениям членов товарищества, "Мичуринец" - злостный должник по коммунальным платежам. Общая сумма неплатежей за воду, электричество, вывоз ТБО, а также по земельному налогу, составляет несколько миллионов рублей. Всего в СНТ около 800 домов, собственники которых обязаны делать ежегодные взносы в размере 1400 рублей за сотку земли.

Напомним, СНТ «Мичуринец» уже неоднократно становилось «героем» публикаций ИА «Высота 102» из-за регулярных пожаров, которые здесь периодически вспыхивают на местной свалке, куда свозят мусор нелегальные перевозчики. Жители винили в этом руководство СНТ и администрацию Тракторозаводского района, которые не принимали мер для поиска и наказания «левых» мусорщиков.

Фото из архива "Высоты 102".