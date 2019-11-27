Общество 27.11.2019 10:08
7302 4
27.11.2019 10:08
В результате пожара на трансформаторной подстанции в СНТ «Мичуринец» дома дачного общества остались без отопления. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, в СНТ постоянно проживает около 100 семей, в том числе, с маленькими детьми. «Сегодня ночью загорелся трансформатор, у нас нет света и электрического отопления, а на улице мороз. Мы замерзаем!», - едва не плачут волгоградцы. По их словам, виновником ЧП является председатель «Мичуринца». «Мы собирали деньги на новый трансформатор, потому что старый уже дышал на ладан. Но новое оборудование так и не установили, куда делись наши деньги – мы не знаем», - констатируют люди. По их словам, с жалобами на руководство СНТ они обращались в прокуратуру, однако ситуация не изменилась. При этом, по утверждениям членов товарищества, "Мичуринец" - злостный должник по коммунальным платежам. Общая сумма неплатежей за воду, электричество, вывоз ТБО, а также по земельному налогу, составляет несколько миллионов рублей. Всего в СНТ около 800 домов, собственники которых обязаны делать ежегодные взносы в размере 1400 рублей за сотку земли.
Напомним, СНТ «Мичуринец» уже неоднократно становилось «героем» публикаций ИА «Высота 102» из-за регулярных пожаров, которые здесь периодически вспыхивают на местной свалке, куда свозят мусор нелегальные перевозчики. Жители винили в этом руководство СНТ и администрацию Тракторозаводского района, которые не принимали мер для поиска и наказания «левых» мусорщиков.
Фото из архива "Высоты 102".
Реклама
В центре Волгограда проведут спецоперацию по спасению Сталинградского тополя27.11.2019 12:54
«Не депутат, а денди»: вице-спикер Волгоградской облдумы согревается шарфом от «Louis Vuitton»26.11.2019 21:16
Комиссия по нацпроектам Волгоградской облдумы оценила качество закатанных в новый асфальт дорог26.11.2019 18:19
В Волгограде моральный вред за утерянные "Почтой России" посылки оценили в 1 тысячу рублей26.11.2019 15:57
Волгоградцы выпросили новый пешеходный переход26.11.2019 14:43
Спокойно, без паники: в Волгограде учились спасать посетителей ТРЦ26.11.2019 13:27
С Нулевой продольной в Волгограде вывезли ели в бетонных кадушках26.11.2019 12:01
Волгоградцу с рассеянным склерозом не выдавали дорогой препарат26.11.2019 11:36
Чиновники Волгоградской области сэкономили на новогодних конфетках деткам26.11.2019 11:15
Мороз крепчает: волгоградские дороги защищают от гололедицы26.11.2019 10:35
Краснослободск под Волгоградом резко погрузился во тьму25.11.2019 20:56
В Волгограде принимают жалобы замерзающих горожан на УК25.11.2019 18:02
Главный купол для храма Александра Невского завозят в Волгоград по частям25.11.2019 15:49
В Волгоградской области УК "забила" на газопроводы в многоквартирных домах25.11.2019 12:22
В Волгограде мимо музея «Россия – моя история» впервые пустят автобус25.11.2019 12:13
Реклама