Общество

В Волгоградской области могут поставить крест на автобусном сообщении с селами

Общество 24.11.2019 09:03
16076 19
24.11.2019 09:03


Жители Волгоградской области могут в скором времени лишиться автобусного сообщения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет КСП Волгоградской области, речь идет о печальных перспективах межмуниципальных перевозок по регулируемым тарифам – то есть о муниципальном транспорте, который осуществляет рейсы в сельские населенные пункты. Как подсчитали аудиторы, при сохранении существующей маршрутной сети, тарифов, которые не пересматривались с 2015 года, и неувеличении пассажиропотока  в 2020 году,  на эти цели потребуется от 550 до 650 миллионов рублей. Это почти в 3 раза больше, чем было потрачено из бюджета в 2018 году. В случае непринятия экстренных мер комитетом транспорта и дорожного хозяйства, предупредили аудиторы, при отсутствии источника и механизма финансирования маршрутов по регулируемым тарифам может встать вопрос о резком сокращении межмуниципальных маршрутов или уменьшении объемов перевозок. То есть автобусы, которые финансируются из бюджета, могут сойти с маршрута, или же их количество урежут до минимума. 
Надо сказать, что в регионе уже давно сокращается  автобусное сообщение с селами. Исключением из муниципалитетов является, пожалуй, Волжский, где в этом году функционировали 13 автобусных маршрутов, соединяющих город с населенными пунктами Среднеахтубинского и Ленинского районов. Ликвидация межмуниципальных перевозок ударит прежде всего по социально незащищенным слоям населения, которые пользуются льготами на проезд. В случае реализации такого сценария у жителей региона не останется другого выхода, как пользоваться услугами коммерческих перевозчиков. И то, это только в случае, если муниципалитетам удастся организовать такие маршруты, то есть найти предпринимателей, которые согласятся зачастую себе в убыток возить людей из отдаленных населенных пунктов. В Волгоградской области уже сейчас немало сел, в которых вообще отсутствует какое-либо сообщение с райцентрами – ни по регулируемым тарифам, ни по коммерческим. 
Между тем, напомним, даже в сложные 90-е годы в Волгоградской области удалось сохранить межмуниципальные перевозки по приемлемым тарифам. Теперь выясняется, что бюджет региона не в силах потянуть такие траты.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Новый сайт МеталлТехСнаб

Все операции с коммерческой недвижимостью

Общество
24.11.2019 16:37
Общество 24.11.2019 16:37
4982 7 Обсудить

0
Далее
Общество
23.11.2019 15:46
Общество 23.11.2019 15:46
7621 1 Обсудить

0
Далее
Общество
23.11.2019 11:10
Общество 23.11.2019 11:10
803 2 Обсудить

0
Далее
Общество
23.11.2019 09:31
Общество 23.11.2019 09:31
6844 7 Обсудить

0
Далее
Общество
22.11.2019 20:32
Общество 22.11.2019 20:32
20158 32 Обсудить

0
Далее
Общество
22.11.2019 13:31
Общество 22.11.2019 13:31
905 0 Обсудить

0
Далее
Общество
22.11.2019 12:55
Общество 22.11.2019 12:55
9087 3 Обсудить

0
Далее
Общество
22.11.2019 12:43
Общество 22.11.2019 12:43
1730 4 Обсудить

0
Далее
Общество
22.11.2019 11:05
Общество 22.11.2019 11:05
6220 11 Обсудить

0
Далее
Общество
22.11.2019 10:57
Общество 22.11.2019 10:57
11139 42 Обсудить

0
Далее
Общество
22.11.2019 09:29
Общество 22.11.2019 09:29
7048 27 Обсудить

0
Далее
Общество
22.11.2019 08:30
Общество 22.11.2019 08:30
5581 17 Обсудить

0
Далее
Общество
21.11.2019 20:47
Общество 21.11.2019 20:47
26815 12 Обсудить

0
Далее
Общество
21.11.2019 15:50
Общество 21.11.2019 15:50
6158 26 Обсудить

0
Далее
Общество
21.11.2019 12:30
Общество 21.11.2019 12:30
8323 18 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:56
В Урюпинске Волгоградской области активизировались противники никелевого проектаСмотреть фотографии
17:00
Бизнесвумен из Волгограда – об Instagram, Китае и тусовках по совету депутатаCмотреть видео
16:37
Автопарк чиновников и депутатов Волгоградской области стал богаче на 16 автомобилейСмотреть фотографии
14:17
В Волгоградской области две женщины едва не сгорели в банеСмотреть фотографии
12:24
В Волгоградской области хуторянин собрал во дворе арсеналСмотреть фотографии
12:16
В Волгоградской области из-за аномальных сбросов воды гибнут животныеСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде девушка из автобуса попала в больницуСмотреть фотографии
10:00
В Волгоградской области молодой парень погиб на «нехорошей» трассеСмотреть фотографии
09:52
В Волгограде ночью пьяный водитель устроил массовую аварию и покалечил трех человекСмотреть фотографии
09:03
В Волгоградской области могут поставить крест на автобусном сообщении с селамиСмотреть фотографии
22:31
Волгоградский «Ротор» ушел на зимние каникулы лидером первенства ФНЛСмотреть фотографии
18:28
Найденные в Волгограде фугасные бомбы взорвалиСмотреть фотографии
18:12
Волгоградские участники съезда «Единой России» о выборах в Госдуму, кадровых перестановках и «свадебных генералах»Смотреть фотографии
17:50
Какая "Томь": волгоградский «Ротор» одолел сибиряков со счетом 2:0Смотреть фотографии
16:29
В Волгограде госпитализировали семью из четырех человек с отравлением газомСмотреть фотографии
16:27
Лидера молодых единороссов Волгоградской области исключили из генсовета "ЕР"Смотреть фотографии
16:05
Дмитрий Медведев посоветовал единороссам искать перед выборами новые талантыСмотреть фотографии
15:46
Жители Волгоградской области убрали экономного перевозчика с маршрутаСмотреть фотографии
15:38
В Волгограде справились с первым гололедомСмотреть фотографии
15:20
На съезде «Единой России» партийцы решают, как перезагрузить партиюСмотреть фотографии
14:55
400 тысяч «Артуру Сергеевичу» перевела за спецзащиту пенсионерка из-под ВолгоградаСмотреть фотографии
12:39
Стали известны подробности ДТП на путепроводе в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:54
Дыра на дыре: аудиторы указали на слабые места в бюджете Волгоградской области Смотреть фотографии
11:36
В Волгограде на территории старой больницы найден тайник с боеприпасамиСмотреть фотографии
11:10
Волгоградская служба по управлению "стихией" стала лучшей в РоссииСмотреть фотографии
09:41
Фермер под Волгоградом завысил на бумаге поголовье буренок ради получения бюджетного грантаСмотреть фотографии
09:31
Мост через плотину Волжской ГЭС ждет новый ремонтСмотреть фотографии
20:32
Чиновники Волгоградской области заказали охрану за 18 миллионов рублейСмотреть фотографии
17:55
В Волгограде в час-пик произошло ЧП на трамвайных путяхСмотреть фотографии
15:59
Гендиректор волгоградского «Ротора» попросил болельщиков не плевать на полСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 