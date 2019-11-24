Общество 24.11.2019 09:03
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24.11.2019 09:03
Жители Волгоградской области могут в скором времени лишиться автобусного сообщения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет КСП Волгоградской области, речь идет о печальных перспективах межмуниципальных перевозок по регулируемым тарифам – то есть о муниципальном транспорте, который осуществляет рейсы в сельские населенные пункты. Как подсчитали аудиторы, при сохранении существующей маршрутной сети, тарифов, которые не пересматривались с 2015 года, и неувеличении пассажиропотока в 2020 году, на эти цели потребуется от 550 до 650 миллионов рублей. Это почти в 3 раза больше, чем было потрачено из бюджета в 2018 году. В случае непринятия экстренных мер комитетом транспорта и дорожного хозяйства, предупредили аудиторы, при отсутствии источника и механизма финансирования маршрутов по регулируемым тарифам может встать вопрос о резком сокращении межмуниципальных маршрутов или уменьшении объемов перевозок. То есть автобусы, которые финансируются из бюджета, могут сойти с маршрута, или же их количество урежут до минимума.
Надо сказать, что в регионе уже давно сокращается автобусное сообщение с селами. Исключением из муниципалитетов является, пожалуй, Волжский, где в этом году функционировали 13 автобусных маршрутов, соединяющих город с населенными пунктами Среднеахтубинского и Ленинского районов. Ликвидация межмуниципальных перевозок ударит прежде всего по социально незащищенным слоям населения, которые пользуются льготами на проезд. В случае реализации такого сценария у жителей региона не останется другого выхода, как пользоваться услугами коммерческих перевозчиков. И то, это только в случае, если муниципалитетам удастся организовать такие маршруты, то есть найти предпринимателей, которые согласятся зачастую себе в убыток возить людей из отдаленных населенных пунктов. В Волгоградской области уже сейчас немало сел, в которых вообще отсутствует какое-либо сообщение с райцентрами – ни по регулируемым тарифам, ни по коммерческим.
Между тем, напомним, даже в сложные 90-е годы в Волгоградской области удалось сохранить межмуниципальные перевозки по приемлемым тарифам. Теперь выясняется, что бюджет региона не в силах потянуть такие траты.
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