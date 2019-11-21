В хуторе Волгоградской области разрушенное почтовое отделение отключили от отопления





Жители хутора Кругловка Нехаевского района Волгоградской области пожаловались губернатору Волгоградской области и директору регионального УФПС на аварийное состояние здания почтового отделения. «Почта рушится, трещины идут по всем стенам, внутри опасно находиться и работникам, и людям, а на развалившееся крыльцо не подняться – можно сломать шею, особенно пожилым людям. Вдобавок ко всему помещение отключили от газа – теперь здесь так же холодно, как на улице», - рассказали люди.









По словам жителей, районные власти, которым спустили письмо из администрации Волгоградской области, проблему переадресовали руководству почты. Жители же утверждают, что почтовики еще в прошлом году заявили о планах отремонтировать здание, однако ничего сделано не было.









«Почта для нашего хутора – это одна из ниточек, которые связывают наш отдаленный населенный пункт с внешним миром. Пусть и работает отделение через день, но для хуторян оно необходимо. Нам все равно, кто должен ремонтировать почту и отапливать – на то и власти, чтобы решать наши проблемы, пусть добиваются результата. А глава Кругловского сельского поселения Николай Лукьянчиков даже не приехал к нам», - заявили люди.

Между тем, в прошлом году в хуторе Каменка этого же поселения уже случился инцидент с почтовым отделением. Зимой там провалилась крыша от скопившегося снега. Лишь чудом никто не пострадал. Тогда удалось договориться о переводе почтового отделения в одно из зданий сельской школы.





В УФПС Волгоградской области ИА "Высота 102" заявили, что решают возникшую проблему."В настоящее время с муниципалитетом ведутся переговоры об аренде помещения для переезда отделения почтовой связи, расположенного в хуторе Кругловка Нехаевского района, в комфортное отапливаемое помещение. Достигнута предварительная договоренность. Переезд запланирован на начало 2020 года. Решение о дальнейшей эксплуатации помещения, в котором в настоящий момент находится почтовое отделение, будет принято после проведения обследования здания специализированными службами".