Общество

Под Волгоградом скоропостижно умер глава муниципального района

Общество 13.11.2019 22:01
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13.11.2019 22:01


Сегодня вечером скоропостижно скончался глава Иловлинского муниципального района Волгоградской области - председатель Иловлинской районной думы Александр Егоров, сообщает ИА «Высота 102». Александру Егорову было 54 года. Он пользовался большим уважением среди казаков, являлся атаманом Иловлинского юрта. Очень любил лошадей - год назад выкупил табун в 60 голов, чтобы заняться возрождением донской породы. По предварительной информации, причиной смерти Александра Егорова стал оторвавшийся тромб. Как рассказали жители рабочего поселка Иловля, несчастье произошло в спортзале.  Редакция информагентства выражает соболезнования родным и близким.
В архиве ИА «Высота 102» сохранилась любительская видеозапись фрагмента выступления Александра Егорова во время завершения конного перехода от станицы Клетской до станицы Голубинской 21 ноября 2017 года. Мероприятие было посвящено годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.


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