Общество

В Волгограде открылся форум «Молодежь Юга России: межнациональное и межконфессиональное взаимодействие»

Общество 23.10.2019 16:20
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23.10.2019 16:20


Сегодня в Волгоградском государственном техническом университете состоялось торжественное открытие форума «Молодежь Юга России: межнациональное и межконфессиональное взаимодействие». Его цель  –  формирование общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации на основе ценностей добрососедства и дружбы между народами. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе опорного университета, участие в нем принимают более трехсот представителей из Адыгеи, Калмыкии, Пятигорска, Астрахани и Москвы.  
Обращаясь к участникам, ректор ВолгГТУ, профессор Александр Навроцкий отметил, что университет с каждым годом становится все привлекательнее для студентов из разных стран — об этом говорит хотя бы тот факт, что сегодня в вузе обучается 1200 иностранных студентов, чего не было никогда за всю почти 90-летнюю историю политеха. 

«Это положительный процесс, мы этому, конечно, рады! Мы рады и тому, что многие из наших выпускников-иностранцев трудятся в нашем опорном университете, а это значит, что им нравится и вуз, и город, в котором они живут. Мне остается пожелать вам плодотворной работы, и чтобы у вас остались только положительные эмоции и приятные воспоминания о проведенном времени в нашем вузе и городе!», – сказал Александр Навроцкий. 
Заместитель председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Николай Москаленко подчеркнул, как важно сохранить традиции и дружбу между народностями, потому что сила России – в ее многонациональности.  
После официальной части состоялась открытая лекция, в которой говорилось о деструктивном влиянии социальных сетей на молодежь. Был приведен обзор последних тенденций. Российский исламовед и политолог, специалист по современным проблемам Кавказа, Крыма и Поволжья Яна Амелина (г. Москва) считает, что в последнее время Интернет из средства свободного общения и обмена позитивной информацией превращается в распространителя деструктива. Все чаще в самых разных пабликах звучат экстремистские призывы, агрессия и угрозы.
Сегодня же в программе форума еще несколько открытых лекций, круглый стол «Проблемы образования и воспитания в межнациональном и межконфессиональном пространстве Юга России», панельная дискуссия «Правнуки Победы. Великая Отечественная война в судьбах народов Юга России», мастер-класс «Профилактика экстремизма в молодежной среде Юга России» и многое другое. Завершит сегодняшнюю работу форума этноконцерт «Общее небо».
Подведение итогов форума состоится 24 октября в 11:00 в ВолгГТУ.  
Организатором форума выступает Волгоградский государственный технический университет при поддержке Росмолодежи и Ресурсного молодежного центра, при участии комитета науки, образования и молодежной политики Волгоградской области, комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области, комитета по делам молодежи и туризму г. Волгограда, национальных диаспор и Дома Дружбы  г. Волгограда.

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