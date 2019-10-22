Волгоградским УК "дадут пинка" из-за отсутствия тепла





В многоквартирных домах завершаются регулировочные работы на внутренних сетях теплоснабжения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, после начала отопительного сезона в администрацию города поступило порядка 120 заявок волгоградцев о некачественной работе внутридомовых систем. По каждому адресу муниципалитет проводит проверку действий обслуживающих дома организаций, заверили в мэрии.

После поступления заявки от жителей специалисты департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда совместно с ресурсоснабжающей компанией и администрацией района проводят выездную проверку действий обслуживающей организации. Наиболее распространенные неполадки – «завоздушивание» трубопроводов, течи в квартирных радиаторах или лежаках внутридомовой системы отопления, которые обязаны устранять управляющие компании по обращениям жильцов. Так, сегодня на основании заявок от волгоградцев специалисты муниципалитета провели выезды по адресам Елецкая, 19 и Ополченская 48, после которых в жилых зданиях оперативно обеспечили подачу тепла. В доме на ул. Козака,9 ресурс также начал поступать через внутридомовые сети – сейчас наладка систем отопления проводится поквартирно.

Напомним, по итогам пуско-наладочных работ теплоноситель от источника подается до ввода в дом, для дальнейшего распределения ресурса по квартирам обслуживающая организация должна открыть задвижку. Если батареи в квартирах остаются холодными, жителям нужно обращаться в свою УК или ТСЖ. Обслуживающая организация по заявкам собственников обязана оперативно провести отладку системы внутри дома. Кроме того, управляющая компания вправе самостоятельно выбрать дату открытия задвижки и подачи ресурса в жилое здание, ориентируясь на запросы собственников.

Действия управляющих компаний в рамках подготовки домов к началу отопительного сезона получат оценку после дополнительных разбирательств – сейчас первоочередной задачей является пуск тепла в каждую квартиру. Диспетчерская служба принимает обращения жителей ежедневно с 8-00 до 20-00 по телефонам: 33-63-84, 33-63-92. Также волгоградцы могут обратиться в жилищную инспекцию Волгограда или в районную администрацию. Специалисты подразделений мэрии проведут проверку деятельности организации и в случае выявления нарушений принудят оперативно их устранить.

Между тем, в редакцию ИА "Высота 102" также обращаются волгоградцы, которые пока не могут дождаться тепла в своих квартирах. Многие из них жалуются на то, что сотрудники УК и ТСЖ не торопятся по их заявкам "развоздушивать" трубопроводы.



