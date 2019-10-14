Общество 14.10.2019 17:20
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14.10.2019 17:20
На этой неделе жители Волгограда имеют шанс в полной мере ощутить милость природы в виде теплых и солнечных дней, наполненных умопомрачительными красками осени. Привычная смена времен года снова напоминает, что время летит и надо успеть насладиться именно этими - неповторимыми октябрьскими днями. Осень-2019, которую скоро унесет холодным ветром - в фоторепортаже ИА «Высота 102».
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