Концессионера и мэрию Волгограда обязали за год провести водопровод в ТОС "Краснооктябрьский"

Общество 11.10.2019 13:15
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11.10.2019 13:15
Централизованное питьевое водоснабжение в жилом массиве в границах ТОС "Краснооктябрьский" должно появиться в течение года. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу Волгоградского облсуда, Центральный районный суд Волгограда, где рассматривалось данное дело, возложил на администрацию Волгограда и ООО "Концессии водоснабжения" обязанность по организации централизованного водоснабжения в границах ул. Аграрной и ул. Окраинной в Краснооктябрьском районе. На выполнение решения отведено 12 месяцев, которые исчисляются с момента вступления решения суда в законную силу, т.е с 9 октября текущего года.
Ранее в ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения законодательства в сфере ЖКХ при обеспечении водоснабжения граждан, проживающих на этой территории. Судом установлено, что водоснабжение жилого массива в границах ТОС "Краснооктябрьский" осуществляется ООО "Концессии водоснабжения" из подземного источника - артезианской скважины. В соответствии с концессионным соглашением, заключенным между администрацией Волгограда и ООО "Концессии водоснабжения", последнему хозяйствующему субъекту в целях обеспечения ТОСа переданы водопроводные сети общей протяженностью 1757,3 м. Какие-либо водоочистные сооружения для обеспечения подачи потребителям поселка воды, соответствующей качеству питьевой, администрацией Волгограда во владение и пользование не передавались. При этом качество технической воды, подаваемой в ТОС посредством данной артезианской скважины, не соответствует установленным санитарным нормам. Водопровод с питьевой водой на территории поселка отсутствует, ближайшая точка возможного подключения ТОС "Краснооктябрьский" к муниципальной централизованной системе водоснабжения расположена на ул.Привокзальная г.Волгограда - около двух километров от ТОС.
Суд пришёл к выводу о том, что имеет место бездействие администрации Волгограда, которое выражается не только в отсутствии построенного централизованного водопровода при наличии точки возможного подключения к муниципальной централизованной системе водоснабжения, но и в непринятии администрацией необходимых мер к этому. Кроме того, решением суда на ООО "Концессии водоснабжения" также возложена обязанность обеспечить подвоз питьевой воды в период отсутствия централизованного питьевого водоснабжения без ограничения объемов единовременно поставляемой воды и отпускаемой тары.
Отметим, что решение было обжаловано в апелляционной инстанции, но Волгоградский областной суд не нашёл оснований для его изменения или отмены.
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