Общество

В Волгограде коммерсант поплатился за отказ в трудоустройстве женщины «за 40»

Общество 12.09.2019 15:45
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12.09.2019 15:45


Владелец магазина строительных товаров в Еланском районе Волгоградской области привлечен к ответственности за дискриминацию при трудоустройстве. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник регионального прокурора Оксана Черединина, в ходе надзорной проверки было установлено, что службой занятости населения для трудоустройства на должность продавца в магазин строительных товаров была направлена 49-летняя местная жительница.
Однако отказано в приеме на работу женщине было отказано из-за возраста. Поскольку отказа имел дискриминационный характер, в отношении индивидуального предпринимателя  было возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Суд разделил мнение прокуратуры и привлек коммерсанта к ответственности с назначением наказания в виде штрафа.

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