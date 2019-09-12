



Владелец магазина строительных товаров в Еланском районе Волгоградской области привлечен к ответственности за дискриминацию при трудоустройстве. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник регионального прокурора Оксана Черединина, в ходе надзорной проверки было установлено, что службой занятости населения для трудоустройства на должность продавца в магазин строительных товаров была направлена 49-летняя местная жительница.

Однако отказано в приеме на работу женщине было отказано из-за возраста. Поскольку отказа имел дискриминационный характер, в отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Суд разделил мнение прокуратуры и привлек коммерсанта к ответственности с назначением наказания в виде штрафа.



