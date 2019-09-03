Общество 03.09.2019 12:58
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03.09.2019 12:58
Более 60 миллионов рублей затратят на разработку проектной документации по реконструкции системы энергоснабжения скоростного трамвая в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком работ выступает МУП "Метроэлектротранс". Главной задачей планируемой реконструкции является обновление всех конструктивных элементов системы энергоснабжения с целью безопасного и бесперебойного транспортного обслуживания населения на линии скоростного трамвая. Так, проектировщику необходимо проработать вопрос о замене 13,91 км кабельных линий напряжением 6 кВ, замену 10,96 км подземных кабельных линий напряжением 0,6 кВ, а также 10,42 км питающих и усиливающих воздушных линий напряжением 0,6 кВ. Проектная документация, сметы и результаты инженерных изысканий должны быть готовы уже 20 декабря текущего года. Рабочую документацию, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости, проект планировки территории и проект межевания территории необходимо передать заказчику до 30 марта 2020 года.
Отметим, о том, что скоростной трамвай ожидает большой ремонт, "Высота 102" сообщала в конце августа текущего года. Тогда говорилось о разработке проекта стоимостью более 36 миллионов рублей по капитальному ремонту путевого хозяйства и контактной сети линии скоростного трамвая. Эта реконструкция пройдет на большом участке – в границах улицы Землянского до площади Дзержинского. Заказчиком ремонта также выступает МУП "Метроэлектротранс".
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