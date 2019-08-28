Общество 28.08.2019 11:20
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28.08.2019 11:20
Более 36 миллионов рублей потратят на разработку проекта по капитальному ремонту путевого хозяйства и контактной сети линии скоростного трамвая. Как сообщает ИА «Высота 102», реконструкция пройдет на большом участке – в границах улицы Землянского до площади Дзержинского. Заказчиком ремонта выступает МУП «Метроэлектротранс».
В проекте должны быть предусмотрены работы по капитальному ремонту более 20 километров трамвайных путей, контактной сети наземной части скоростного трамвая протяженностью более 21 километра, автоматической локомотивной сигнализации и системы водоотведения, в том числе насосного оборудования в транспортном тоннеле скоростного трамвая в Краснооктябрьском районе. Напомним, этот участок всегда затапливает при сильных дождях. А капитальный ремонт контактной сети должен обеспечить безопасное и плавное движение вагонов. Позаботятся проектировщики и о жителях домов, которые расположены в непосредственной близости от линии. Так, в жилой зоне будет предусмотрено покрытие с шумозащитой и виброзащитой с устройством участков бесстыкового пути. В зоне перекрестков и пешеходных переходов будет уложено резинокордовое покрытие. Проект должен быть готов к концу этого года.
Линию скоростного трамвая ждет первый большой ремонт после появления этого вида транспорта в Волгограде. Напомним, первый участок скоростного трамвая открылся в городе-герое в 1984 году. Журнал «Forbes» поставил Волгоградский скоростной трамвай на 4 место в списке 12 самых интересных трамвайных маршрутов мира благодаря тому, что туннели под землёй меняются местами без непосредственного пересечения.
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