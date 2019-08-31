Общество 31.08.2019 12:35
2395 0
31.08.2019 12:35
Состояние 62-летнего мужчины, из-за которого в Волгограде этой ночью экстренно приземлился самолет рейса «Баку-Москва», средней тяжести, но стабильное. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, после оказания первой помощи и обследования его перевели в кардиологическое отделение 25-й больницы скорой медицинской помощи, куда его госпитализировали сразу после приземления самолета. Изначально была информация, что мужчина является гражданином Германии. Однако сейчас установлено, что он гражданин Азербайджана.
Напомним, что за эту ночь в аэропорту Волгограда совершили вынужденную посадку сразу три самолета. Два из-за состояния здоровья пассажиров, один - по техническим причинам. Все самолеты уже покинули Волгоград.
Реклама
Популярное по теме
21.08.2019 12:34
30696 14
04.08.2019 15:18
25066 0
09.08.2019 20:13
22047 32
Волгоградские пенсионеры зажигают на дискотеках под ритмы 80-х (ФОТОРЕПОРТАЖ)31.08.2019 14:54
Туман сгущается: в аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов31.08.2019 11:09
Житель Волгограда выставил магазину счёт за отравление баранками31.08.2019 05:27
Царицыну-Сталинграду-Волгограду исполняется 430 лет31.08.2019 04:50
В день города в Волгограде объявили банный день30.08.2019 23:08
Волгоградцам в юбилейные выходные подарили бесплатный проезд30.08.2019 22:49
В парке Волгограда "приземлился" самолет30.08.2019 20:37
Родители волжской школы не хотят расставаться с любимым директором30.08.2019 18:13
«Денег нет, но вы живите»: мэрии Волгограда не на что выкупать квартиры в аварийных домах30.08.2019 14:12
СК РФ открывает в Волгограде свое учебное заведение30.08.2019 11:34
В Волгограде приступили к возведению высотного амфитеатра30.08.2019 10:16
В Волгограде молодежь алюминиевого завода зарядила будущих школьников позитивом30.08.2019 09:58
«Оцените разницу»: жители Нехаевского района Волгоградской области завидуют дорогам ростовчан29.08.2019 18:10
Стало известно, что будет за собором Александра Невского в Волгограде29.08.2019 17:08
В Волгограде ремонтом дворов займутся в осеннюю распутицу29.08.2019 15:01
Реклама