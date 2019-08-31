Общество

Пассажир экстренно севшего в Волгограде самолета из Баку переведен в кардиологию

Общество 31.08.2019 12:35
2395 0
31.08.2019 12:35


Состояние 62-летнего мужчины, из-за которого в Волгограде этой ночью экстренно приземлился самолет рейса «Баку-Москва», средней тяжести, но стабильное. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, после оказания первой помощи и обследования его перевели в кардиологическое отделение 25-й больницы скорой медицинской помощи, куда его госпитализировали сразу после приземления самолета. Изначально была информация, что мужчина является гражданином Германии. Однако сейчас установлено, что он гражданин Азербайджана.
Напомним, что за эту ночь в аэропорту Волгограда совершили вынужденную посадку сразу три самолета. Два из-за состояния здоровья пассажиров, один - по техническим причинам. Все самолеты уже покинули Волгоград.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
В Волгограде ребенок разрыдался от жалкого вида животных в передвижном зоопарке
21.08.2019 12:34
30696 14
В Волгограде под окнами мировых судей облагородят сквер-помойку
04.08.2019 15:18
25066 0
В Волгоградской области кандидаты от «ЕР» «застеснялись» родной партии
09.08.2019 20:13
22047 32
Общество
31.08.2019 14:54
Общество 31.08.2019 14:54
45 0 Обсудить

0
Далее
Общество
31.08.2019 11:09
Общество 31.08.2019 11:09
2979 0 Обсудить

0
Далее
Общество
31.08.2019 05:27
Общество 31.08.2019 05:27
2551 0 Обсудить

0
Далее
Общество
31.08.2019 04:50
Общество 31.08.2019 04:50
3120 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.08.2019 23:08
Общество 30.08.2019 23:08
9672 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.08.2019 22:49
Общество 30.08.2019 22:49
7268 8 Обсудить

0
Далее
Общество
30.08.2019 20:37
Общество 30.08.2019 20:37
3865 6 Обсудить

0
Далее
Общество
30.08.2019 18:13
Общество 30.08.2019 18:13
6338 10 Обсудить

0
Далее
Общество
30.08.2019 14:12
Общество 30.08.2019 14:12
9599 21 Обсудить

0
Далее
Общество
30.08.2019 11:34
Общество 30.08.2019 11:34
5710 11 Обсудить

0
Далее
Общество
30.08.2019 10:16
Общество 30.08.2019 10:16
10473 23 Обсудить

0
Далее
Общество
30.08.2019 09:58
Общество 30.08.2019 09:58
1718 0 Обсудить

0
Далее
Общество
29.08.2019 18:10
Общество 29.08.2019 18:10
10573 11 Обсудить

0
Далее
Общество
29.08.2019 17:08
Общество 29.08.2019 17:08
5161 16 Обсудить

0
Далее
Общество
29.08.2019 15:01
Общество 29.08.2019 15:01
1524 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:54
Волгоградские пенсионеры зажигают на дискотеках под ритмы 80-х (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
12:35
Пассажир экстренно севшего в Волгограде самолета из Баку переведен в кардиологиюСмотреть фотографии
11:09
Туман сгущается: в аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсовСмотреть фотографии
10:47
Водитель иномарки погиб, врезавшись в «КамАЗ» на трассе «Волгоград-Москва»Смотреть фотографии
09:06
В аэропорту Волгограда экстренно приземлились сразу три самолетаСмотреть фотографии
05:27
Житель Волгограда выставил магазину счёт за отравление баранкамиСмотреть фотографии
04:50
Царицыну-Сталинграду-Волгограду исполняется 430 летСмотреть фотографии
23:08
В день города в Волгограде объявили банный деньСмотреть фотографии
22:49
Волгоградцам в юбилейные выходные подарили бесплатный проездСмотреть фотографии
20:37
В парке Волгограда "приземлился" самолетСмотреть фотографии
20:17
«Высота 102 ТВ»: жителям поселков Волго-Ахтубинской пообещали полные воды колодцы Смотреть фотографииCмотреть видео
18:13
Родители волжской школы не хотят расставаться с любимым директоромСмотреть фотографии
18:09
Жителей Волгоградской области не пустят в леса до середины сентябряСмотреть фотографии
16:26
Обитатели «крысиного рая» захватывают новые территории в поселке под Волгоградом Смотреть фотографииCмотреть видео
15:26
В Волгоградской области воду жителям Дубовки подавали без контроля качестваСмотреть фотографии
15:03
В Камышине к открытию новой школы завершат капремонт соседнего домаСмотреть фотографии
14:12
«Денег нет, но вы живите»: мэрии Волгограда не на что выкупать квартиры в аварийных домах Смотреть фотографии
13:11
Осужденному за мошенничество волгоградцу добавят срок за угрозы убийством судьеСмотреть фотографии
12:39
Сады Придонья: «Здорово жить здоровым»Смотреть фотографии
11:34
СК РФ открывает в Волгограде свое учебное заведениеСмотреть фотографии
11:33
Под Волгоградом напоили ВерблюдаСмотреть фотографии
10:16
В Волгограде приступили к возведению высотного амфитеатраСмотреть фотографии
10:15
Росстат подсчитал, сколько в Волгоградской области родители потратили на первоклассниковСмотреть фотографии
09:12
В центре Волгограда устраняют последствия столкновения машины со столбомСмотреть фотографии
22:31
Водитель без прав спровоцировал крупное ДТП на плотине Волжской ГЭС, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102»: Волгоградский облизбирком показал самый честный способ подсчета голосов на выборах Смотреть фотографииCмотреть видео
18:10
«Оцените разницу»: жители Нехаевского района Волгоградской области завидуют дорогам ростовчанСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
Стало известно, что будет за собором Александра Невского в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:38
Более 16 тысяч волгоградцев выбрали мобильную связь от «Ростелекома»Смотреть фотографии
16:21
В Волгограде рассекретили причины обрушения склона "Волгоград Арены" сразу после окончания ЧМ-2018 Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 