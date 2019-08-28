Центр Волгограда в День города закроют для автомобилистов





Специальные пешеходные зоны будут организованы для волгоградцев и гостей города в эти выходные, во время празднования 430-летия города-героя. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, праздничная программа включает более ста мероприятий на почти 60 открытых площадках во всех районах. На период проведения праздника пешеходными станут улицы им. Маршала Чуйкова и Советская, а также рокадная дорога. Подобные ограничения в дни общественных мероприятий традиционно вводятся для обеспечения безопасности и комфорта отдыхающих.

Самые зрелищные мероприятия пройдут около интерактивного музея "Россия - моя история" и на нижней террасе Центральной набережной. Здесь планируются Царицынский променад, городской конкурс "Живые картины", театрализованное шествие "Волгоградская маска" и многое другое. На период подготовки и проведения гуляний пешеходный режим будет действовать на рокадной дороге и примыкающих к ней улицах с 20.00 30 августа до 00.00 2 сентября от ул. Калинина до ул. 7-ой Гвардейской.

1 сентября пешеходная зона на рокадной дороге будет увеличена и охватит всю магистраль – от ул. Калинина до ул. Маршала Крылова.

Для удобного прохода на верхнюю террасу набережной, где в течение выходных волгоградцев ждут интерактивные площадки, выставки, пленэры и фестивали, свободной от транспорта с 20.00 30 августа до 00.00 2 сентября станет ул. Чуйкова от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской.

С 8.00 1 сентября до 00.00 2 сентября граница пешеходной зоны по ул. Чуйкова продлится до ул. Соколова, также пешеходной станет ул. Советская от ул. Краснознаменской до ул. Порт-Саида.

Будут активно отмечать День города в эти выходные и в южных районах Волгограда. Так, 31 августа и 1 сентября в Красноармейском районе гуляния станут частью большой программы, посвященной юбилею областного центра. На бульваре Энгельса зрителей ждут Поющий арт-бульвар "Творческий серпантин" и концертная программа "Звездная карусель Красноармейска". Организаторы подготовили выступление народных коллективов, фотовыставку, работу интерактивных площадок. Для обеспечения безопасности пешеходный режим будет действовать 31 августа с 15.00 до 20.00 на автомобильной дороге бульвара Энгельса в Красноармейском районе по четной стороне от дома № 18 до дома № 2 и по нечетной стороне от дома № 25 до дома № 9.

1 сентября праздничные мероприятия пройдут на обновленной Севастопольской набережной. В 20-00 здесь начнется концерт. Одновременно будут работать фото-зоны, передвижные выставки и интерактивные площадки. Прилегающая к набережной дорога ул. Фадеева в границах от проспекта Героев Сталинграда до ул. 50 лет Октября будет свободной от автомобилей с 15.00 до 22.00.



