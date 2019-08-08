Общество

«Штраф 20 тысяч»: в Волгограде дошла до суда история с мальчиком, которого выгнали из троллейбуса

Общество 08.08.2019 17:36
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08.08.2019 17:36


Арбитражный суд Волгоградской области признал законным постановление управления Роспотребнадзора о привлечении МУП «Метроэлектротранс» к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, поводом для разбирательства послужила история, которая произошла с волгоградским школьником. Мальчик 11 ноября прошлого года ехал в троллейбусе маршрута №12 от остановки Парк Памяти до площади Возражения. При входе он предъявил для оплаты льготный школьный проездной - карту «Волна», которая по непонятным причинам не сработала. При этом школьник показал чек об оплате проездного билета и справку из школы, подтверждающую личность ученика. Наличных денег у ребенка не было. Однако кондуктор и водитель потребовали, чтобы ребенок вышел из троллейбуса. Водитель остановил троллейбус, не доехав до остановки, высадил школьника на мосту через овраг Спартановки. На часах было уже около половины десятого вечера. Возмущенные родители пожаловались на водителя и кондуктора. 
Распоряжением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области от 7 декабря 2018 года в отношении МУП «Метроэлектротранс» назначено проведение внеплановой документарной проверки.
По результатам проверки Управление пришло к выводу о нарушении МУП «Метроэлектротранс» нескольких статей гражданского кодекса, закона о защите прав потребителей и правил перевозки пассажиров. По факту выявленных нарушений в отношении МУП «Метроэлектротранс» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.4 КоАП РФ. Постановлением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области от 07.03.2019 г. МУП «Метроэлектротранс» привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.4 КоАП РФ, назначенное наказание - административный штраф в размере 20 000 рублей. МУП «Метроэлектротранс», не согласившись с оспариваемым постановлением, обратилось в суд.
Оценив представленные доказательства в совокупности, суд пришел к выводу, что у управления имелись основания для привлечения МУП «Метроэлектротранс» к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4. КоАП РФ.  
Апелляционная инстанция согласилась с выводами Арбитражного суда Волгоградской области, оставив решение без изменения.

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