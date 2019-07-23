Общество

В Волгоградской области больному раком инвалиду не дали бесплатных лекарств

Общество 23.07.2019 13:00
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23.07.2019 13:00


Прокуратура добилась судебного решения о взыскании в пользу 71-летнего инвалида из Палласовского района стоимости лекарств, приобретенных им за счет собственных средств. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчина пожаловался в надзорное ведомство о нарушении его права на бесплатное лекарственное обеспечение.
Было установлено, что он является инвалидом 2 группы, состоит на учете в медицинском учреждении в связи с наличием онкологического заболевания. Мужчине было отказано в выдаче рецептов на необходимое лекарство из-за отсутствия препарата на складе аптечной организации. Он был вынужден приобретать лекарственное средство за счет собственных средств, потратив более 10 тысяч рублей. Прокуратура Палласовского района обратилась в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на комитет здравоохранения Волгоградской области обеспечить инвалида необходимыми лекарствами и взыскать в его пользу денежные средства, потраченные на их покупку. Требования прокуратуры были удовлетворены.

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