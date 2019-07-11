В Волгограде три проблемные высотки достроит новый застройщик





Жилищные комплексы "Династия" и "Адмиралтейский" в Волгограде, а также многоквартирный дом на улице Молодежная в Ерзовке будут достраивать новые застройщики. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в обладминистрации, соответствующее соглашение подписано администрацией Волгоградской области. В строительство этих проблемных многоквартирных домов вложили свои средства порядка 480 дольщиков.

Отмечается, что смена застройщика планируется в порядке, установленном законом о банкротстве. Так, 20-этажный ЖК "Династия" в Ворошиловском районе и два 21-этажных здания ЖК "Адмиралтейский" в Красноармейском районе Волгограда достроит ООО "СЗ "Валенсия", которая входит в группу "Крайс". Эта компания известна на рынке более 20 лет и реализует проекты как на территории России, так и за рубежом. Сдача этих высоток запланирована на 2020 год. Трехэтажному дому на 18 квартир по улице Молодежной в Ерзовке найден новый инвестор: ООО "Дельта" обязуется достроить объект полностью за собственные средства до конца 2019 года.

Как ранее сообщало ИА "Высота 102", многоэтажный дом ЖК "Династия" на улице Огарева, 21Б в Волгограде должен был быть достроен еще в 2015 году, так же как и дома ЖК "Адмиралтейский", который расположен на улице Фадеева. Дольщики не раз устраивали пикеты, собрания, встречи с чиновниками Госстройнадзора, областной администрации, а также представителями ГК "ЖБИК", являющейся застройщиком проблемных домов. В непростой ситуации оказались сотни семей, которые вложили деньги в долевое строительство, но до сих пор так и не дождались обещанных квартир.