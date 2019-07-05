Общество

Лед и пламень: на волгоградском «Красном Октябре» от перегрева металлургов спасут замороженной водой

Общество 04.07.2019 10:01
4452 25
04.07.2019 10:01


На «Красном Октябре» возобновлена работа ледоцеха. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, с сегодняшнего дня и до окончания летнего сезона все основные цеха завода будут обеспечены льдом для бытовых и производственных нужд. Участок по производству льда расположен в электроцехе по ремонту металлургического оборудования. Теперь ледоцех будет ежедневно производить и отгружать по 6 тонн льда, который используется в бытовых целях, в первую очередь, для охлаждения напитков в цехах.
Чтобы возобновить работу ледоцеха, бригады энергетиков и механиков ЦРМО провели полную ревизию всего оборудования и заменили трубопровод для солевого раствора, два компрессора, два насоса и запорную арматуру. На производстве льда задействованы пять человек: мастер и четыре его подчиненных, которые работают посменно.
«Я трудился в ледоцехе с 2008 года, однако год назад был вынужден покинуть свое первое место работы и перейти на другую волгоградскую фабрику, – рассказал мастер Алексей Дорофеев. – Но, когда меня пригласили вернуться на «Красный Октябрь», я не раздумывая принял это предложение, ведь сейчас предприятие возрождается, и нужно ему в этом помочь».
Для производства льда на «Красном Октябре» используется солевой раствор, охлажденный до -7 градусов по Цельсию. Им заполняют специальную ванну, в которую опускают наполненные водой ледоформы. Раствор циркулирует вокруг них, благодаря чему вода в ледоформах замораживается. Затем формы обдают паром, и лед легко выходит из них в крупногабаритные контейнеры – их развозят на грузовом автотранспорте по цехам, где 20-килограммовые куски дробят и используют для охлаждения напитков и сатураторных установок.
«На «Красном Октябре» на рабочих местах обеспечен и строго контролируется надлежащий питьевой режим, – подчеркнул начальник управления промышленной, экологической безопасности и охраны труда Сергей Краснодубровский. – Работникам, особенно в горячих цехах, рекомендуется регулярно пить воду, чай и другие напитки охлажденными до +10-150С. Соблюдение этого простого, но важного правила позволит избежать обезвоживания и перегрева организма».

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
«Он один, бедный, надрывается»: волгоградцы хотят спросить Владимира Путина про пенсии, зарплаты и коррупцию
19.06.2019 16:48
23829 25
"Мне жаль погибших, но моей вины в этом нет: "Лодочника" из Волгограда судят за гибель 11 человек
17.06.2019 15:01
27446 32
В Волгограде собака спасла семью от заползшей в дом гадюки
13.06.2019 14:04
30281 24
Общество
05.07.2019 16:04
Общество 05.07.2019 16:04
418 1 Обсудить

0
Далее
Общество
05.07.2019 15:16
Общество 05.07.2019 15:16
4153 4 Обсудить

0
Далее
Общество
05.07.2019 12:30
Общество 05.07.2019 12:30
505 11 Обсудить

0
Далее
Общество
05.07.2019 11:52
Общество 05.07.2019 11:52
8127 Обсудить

0
Далее
Общество
05.07.2019 10:32
Общество 05.07.2019 10:32
10899 22 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2019 18:25
Общество 04.07.2019 18:25
1717 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2019 17:48
Общество 04.07.2019 17:48
1191 0 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2019 16:28
Общество 04.07.2019 16:28
2025 2 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2019 16:16
Общество 04.07.2019 16:16
8357 10 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2019 15:25
Общество 04.07.2019 15:25
10478 8 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2019 15:01
Общество 04.07.2019 15:01
3873 5 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2019 13:50
Общество 04.07.2019 13:50
8881 29 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2019 12:53
Общество 04.07.2019 12:53
1255 3 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2019 11:58
Общество 04.07.2019 11:58
19287 31 Обсудить

0
Далее
Общество
04.07.2019 10:56
Общество 04.07.2019 10:56
6393 21 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:55
Бывший соратник экс-мэра Волгограда помещен под домашний арестСмотреть фотографии
16:04
В Волгоградской области прокуратура выявила 1000 нарушений прав инвалидов
16:01
В Волгоградской области в пункте приема металла прогремел взрыв, погиб рабочийСмотреть фотографии
15:16
Следователи просят опознать найденного около "Волгоград Арены" утопленника (ФОТОШОК)Смотреть фотографии
13:26
Турист из Челябинска нашел утопленника в Волге у “Волгоград Арены”Смотреть фотографии
12:51
Сподвижник экс-кандитата в мэры Москвы собрался в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде отправили в колонию неудавшегося российско-канадского мошенникаСмотреть фотографии
12:30
«Любо, братцы!»: Молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» провели акцию в станице ПугачевскойСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде строитель железных дорог сбегал от налоговСмотреть фотографии
12:28
Под Волгоградом компания юнцов угнала машинуСмотреть фотографии
12:14
Налоговики за полгода пополнили бюджет Волгоградской области на 34,1 млрд рублейСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде сносят незаконную автостоянкуСмотреть фотографии
11:15
"Водитель пытался увернуться": шесть человек пострадали в аварии на трассе "Сызрань-Волгоград"Смотреть фотографии
11:14
Сельский бухгалтер в Волгоградской области опустошила кассу аптеки почти на 1 миллион рублейСмотреть фотографии
10:32
Названы причины остановки колеса обозрения в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:31
Делегация волгоградского «Красного Октября» вернулась из «Армии-2019»Смотреть фотографии
09:00
В Волгограде на пути из Москвы в Дагестан загорелся автовоз
08:45
«Ах, как хочется вернуться…»: Волгоградская облдума V созыва прозаседала в последний раз (ФОТОРЕПОРТАЖ) Смотреть фотографии
22:04
В Волгоградской области сельские власти обязали обустроить площадки для мусораСмотреть фотографии
20:14
«Высота 102 ТВ»: Уходящие натуры Волгоградской облдумы прощаются с мандатами Смотреть фотографииCмотреть видео
18:25
Житель Волгоградской области отправится в колонию за истязание младенцаСмотреть фотографии
18:22
Соперником депутата Волгоградской облдумы Таранцова на выборах станет Таранцев Смотреть фотографии
17:48
В Волгограде туркомпанию заставили заплатить за сорванный "медовый месяц" в ИспанииСмотреть фотографии
16:28
В Волгограде сотрудникам ЧОПа задолжали зарплату в четверть миллиона рублейСмотреть фотографии
16:16
Волгоградский вице-губернатор получил благодарность от ПутинаСмотреть фотографии
15:43
«Там птицы не поют»: на шоссе Авиаторов в Волгограде снова нашли погибшие деревья Смотреть фотографии
15:35
В Волгограде налетчиков на ювелирные магазины изолировали от общества на 10 летСмотреть фотографии
15:25
“Ошибка в проекте?”: в строящемся жилом доме в Волгограде разбирают верхний этажСмотреть фотографии
15:01
В Волгоградском облизбиркоме заменили членаСмотреть фотографии
13:53
«Ветеранская» партия выдвинула кандидата в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 