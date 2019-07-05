Лед и пламень: на волгоградском «Красном Октябре» от перегрева металлургов спасут замороженной водой
Общество 04.07.2019 10:01
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04.07.2019 10:01
На «Красном Октябре» возобновлена работа ледоцеха. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, с сегодняшнего дня и до окончания летнего сезона все основные цеха завода будут обеспечены льдом для бытовых и производственных нужд. Участок по производству льда расположен в электроцехе по ремонту металлургического оборудования. Теперь ледоцех будет ежедневно производить и отгружать по 6 тонн льда, который используется в бытовых целях, в первую очередь, для охлаждения напитков в цехах.
Чтобы возобновить работу ледоцеха, бригады энергетиков и механиков ЦРМО провели полную ревизию всего оборудования и заменили трубопровод для солевого раствора, два компрессора, два насоса и запорную арматуру. На производстве льда задействованы пять человек: мастер и четыре его подчиненных, которые работают посменно.
«Я трудился в ледоцехе с 2008 года, однако год назад был вынужден покинуть свое первое место работы и перейти на другую волгоградскую фабрику, – рассказал мастер Алексей Дорофеев. – Но, когда меня пригласили вернуться на «Красный Октябрь», я не раздумывая принял это предложение, ведь сейчас предприятие возрождается, и нужно ему в этом помочь».
Для производства льда на «Красном Октябре» используется солевой раствор, охлажденный до -7 градусов по Цельсию. Им заполняют специальную ванну, в которую опускают наполненные водой ледоформы. Раствор циркулирует вокруг них, благодаря чему вода в ледоформах замораживается. Затем формы обдают паром, и лед легко выходит из них в крупногабаритные контейнеры – их развозят на грузовом автотранспорте по цехам, где 20-килограммовые куски дробят и используют для охлаждения напитков и сатураторных установок.
«На «Красном Октябре» на рабочих местах обеспечен и строго контролируется надлежащий питьевой режим, – подчеркнул начальник управления промышленной, экологической безопасности и охраны труда Сергей Краснодубровский. – Работникам, особенно в горячих цехах, рекомендуется регулярно пить воду, чай и другие напитки охлажденными до +10-150С. Соблюдение этого простого, но важного правила позволит избежать обезвоживания и перегрева организма».
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