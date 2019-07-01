Таджик женился на волгоградке ради прописки

Общество 01.07.2019 13:05
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01.07.2019 13:05
По иску прокуратуры суд признал недействительным брак между гражданкой РФ и обманувшим ее иностранным женихом. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, факт заключения фиктивного брака был установлен в ходе проверки прокуратуры Советского района Волгограда исполнения требований миграционного законодательства. Как следует из материалов надзорной проверки, 18 января 2019 года был зарегистрирован брак между 23-летней гражданкой РФ и ее сверстником - гражданином Республики Таджикистан. До этого дня молодые люди общались непродолжительное время, после чего жених предложил девушке создать семью. Однако фактически сразу после заключения брака и получения соответствующего свидетельства супруг под различными предлогами стал скрываться от жены, отказавшись от совместного проживания.
Как выяснилось в дальнейшем, брак был нужен иностранному жениху лишь для получением разрешения на временное проживания в Российской Федерации.
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