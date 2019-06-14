В Волгограде требуют признать аварийным дом с рухнувшим потолком





Активисты Общероссийского народного фронта направили обращения в прокуратуру Волгограда и жилищную инспекцию с просьбой дать оценку ситуации с домом №8 на улице Олимпийской, в котором произошло обрушение потолка. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в реготделении общественной организации.









Дом был построен в 1953 году как временное жилье для строителей водоканала. Рекомендуемый срок службы таких зданий – 50 лет, однако здесь продолжают жить восемь семей. За более чем 60 лет наружная кирпичная облицовка деревянного дома потрескалась, фундамент и наружные стены просели, полы в квартирах и ступени в подъезде перекосились, кровля прохудилась. В конце мая 2019 года в доме обрушился неиспользуемый дымоход, в результате повредилось перекрытие между квартирами на первом и втором этажах.









«Мы не понимаем, почему соседние дома такого же типа и возраста признаны ветхими и подлежащими расселению, а наш единственный не признан и в программу переселения не вошел. Кирпичи продолжают падать внутрь разрушенной квартиры, в остальных квартирах сыпется штукатурка и увеличиваются трещины на стенах. Мы не можем нормально пользоваться сантехникой, у нас отрезан газ. Единственное, что нам предложила районная администрация – это за свой счет сделать экспертизу износа дома, а также переехать в общежитие, которое по своему состоянию не лучше нашего разваливающегося дома», – рассказали жильцы дома.

Активисты ОНФ помогли гражданам провести экспертизу методом визуального технического осмотра. Обратившись в специализированную компанию, они получили и передали жителям дома заключение специалиста. Установлено, что несущие конструкции здания имеют предельно допустимый физический износ, а устранение всех выявленных дефектов и повреждений возможно только с выселением жильцов. В ОНФ считают, что районные власти должны рассмотреть вопрос о непригодности здания для постоянного проживания с дальнейшим переселением людей.

Между тем, в администрации Волгограда пояснили, что после инцидента с разрушением вентиляционного канала управляющая компания 31 мая в очередной раз провела общее собрание жителей дома, на котором собственники приняли решение о запуске процедуры признания дома аварийным. До этого в ходе предыдущих собраний горожанам уже предлагали принять соответствующее решение, при этом практически все голосовали против. Аналогичные решения ранее были приняты собственниками соседних домов по ул. Олимпийской, где жители поддержали инициативу муниципалитета и УК о признании жилых зданий аварийными. В настоящее время эти дома уже включены в программу расселения аварийного и ветхого жилья. На основании решения собственников в первых числах июня управляющая организация заключила договор со специализированной организацией на обследование дома. Эксперты уже дали заключение, которое позволяет включить этот дом в программу расселения аварийного и ветхого жилья. Кроме того, в ходе обследования эксперты установили причину обрушения вентиляционного канала: в туалетных комнатах на первом этаже была проведена перепланировка без проекта и разрешительных документов. Здесь были установлены ванные, при этом не было выполнено усиление строительных конструкций и гидроизоляция. Для увеличения площади комнат собственники также частично разрушили вентиляционные каналы, что привело к увеличению нагрузки на фундамент канала и перекрытия, в результате чего эти элементы обрушились. В соответствии с процедурой жильцам до расселения будет предложено переселиться в помещения маневренного фонда.



