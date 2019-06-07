Общество

«Как в микроволновке»: десятки машин и маршруток застряли в огромной пробке на дороге через Волжскую ГЭС

Общество 07.06.2019 15:52
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07.06.2019 15:52


Огромная пробка в обе стороны образовалась на дороге через Волжскую ГЭС. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, путь через плотину занимает почти 3 часа. «В маршрутках невыносимо душно, люди обливаются потом, кому-то становится плохо. Такое ощущение, что мы в микроволновке», - рассказали несчастные. Пассажиры одной из машины вытащили из салона мужчину, который потерял сознание. По словам водителей маршруток, всему виной - грузовики, которые возят для дорожников, работающих на плотине, цемент. «Они перекрывают движение в обе стороны, когда разгружаются», - рассказали очевидцы.  В час пик, вероятно, ситуация здесь ухудшится.

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