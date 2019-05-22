Волгоградский губернатор оценивает ситуацию с пожарами и свалками с воздуха

Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на самолете АН-2 аэроклуба "Юный ястреб" совершает инспекционный облет территории, чтобы с воздуха оценить ситуацию с пожароопасностью и свалками. Как сообщает ИА "Высота 102", несколько минут назад самолет взлетел из аэропорта "Гумрак". В облете губернатора сопровождают глава МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк и начальник ГУ МВД по региону Александр Кравченко. По предварительным данным, самолет с главой региона пролетит над Волгоградом и несколькими районами Волгоградской области. Маршрут полета составит более 250 км. Андрей Бочаров оценит ситуацию с пожарами, а также увидит с воздуха 7 свалок.

В частности, он оценит текущее состояние освобожденной от отходов Кировской свалки, где на площади в 39 гектаров продолжаются работы по рекультивации, высадки деревьев и кустарников. Увидит глава региона и захламленный отходами мемориальный комплекс Лысая гора в Советском районе. Тонны мусора не только вредят экологии, но и создают опасность возникновения пожаров. Много несанкционированных свалок и в Городищенском районе, который также облетит глава региона. Осмотрит Андрей Бочаров и ситуацию в Светлоярском районе, где в центре повышенного внимания остается пруд-накопитель жирных синтетических кислот.

Планируется, что облет завершится в Среднеахтубинском районе, где по приземлению губернатор проведет расширенное совещание.