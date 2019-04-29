Экономика

Институт «ВолгоградНИПИморнефть» отмечает 60-летие

Экономика 29.04.2019 14:47
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29.04.2019 14:47


Один из ведущих научных и проектных центров Южного Федерального округа ВолгоградНИПИморнефть отмечает 60-летие. Созданный в 1959 году на базе Центральной научно-исследовательской лаборатории треста «Сталинграднефтегазразведка» Сталинградский НИИ нефте-газовой промышленности «СНИИНГП» в настоящее время является комплексной научно-исследовательской и проектной организацией - филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ВолгоградНИПИморнефть» в г. Волгоград.
 
Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгоград съехались молодые ученые и специалисты ООО «ЛУКОЙЛ — Инжиниринг» на ежегодную конференцию, приуроченную к юбилею филиала, в рамках которой прошел конкурс на лучшую научно-техническую разработку.  Руководители секций отметили высокий уровень представленных работ во всех номинациях конкурса, лучшие молодые ученые были награждены благодарственными письмами и дипломами победителей. 
Награды лауреатам конкурса вручил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Вадим Воеводкин, отметив активность участников и высокое качество конкурсных работ. «Очень символично, что в дни, когда ВолгоградНИПИморнефть отмечает свое 60-летие, многие его сотрудники – в первых рядах молодых инноваторов. Перед нашими молодыми учеными открыта широкая дорога в мир прорывных технологий. Приятно отметить, что с нами здесь коллеги из РИТЭКа, ЛУКОЙЛ - Нижневолжскнефти, высших учебных заведений. Желаю всем в дальнейшем инициатив, которые приветствуются и будут внедряться на предприятиях ЛУКОЙЛа», - сказал Вадим Воеводкин.

Победитель конкурса работ по разработке месторождений, инженер 1 категории «ВолгоградНИПИморнефть» Екатерина Туманова уверена, что её исследования будут использованы в практической деятельности: «В конференции участвую второй раз, моя проект направлен на повышение качества проектирования разработки низкопроницаемых коллекторов с трудноизвлекаемыми запасами. Моя работа уже использована при проектировании разработки на конкретном месторождении. Горжусь, что работаю в этом филиале, у него очень богатая история. Много открытий, много интересных людей. За четыре года работы я получила большой опыт у своих старших коллег». 
История у ВолгоградНИПИморнефть действительно богатая. Достаточно отметить, что в регионе с участием института были открыты нефтяные месторождения с общими извлекаемыми запасами около 300 млн тонн, из которых 240 млн тонн уже добыто. Дальнейшие перспективы регионального развития связаны с выходом на большие глубины до 4500 м в правобережной части Волги и до 6000 м в левобережной части. С участием специалистов ВолгоградНИПИморнефть открыто свыше 100 месторождений нефти и газа. Филиал также является генеральным проектировщиком в области обустройства морских нефтегазовых месторождений. 
 
Поздравить коллектив волгоградских ученых с праздником в Волгоград приехали руководители Головной компании и дочерних обществ ЛУКОЙЛа, компаний-подрядчиков, известные ученые.
Более 50 специалистов института были награждены в зале волгоградского НЭТ за трудовые успехи и в связи с 60-летием благодарственными письмами, почетными грамотами и знаками отличия ПАО «ЛУКОЙЛ», РИТЭК, ЛУКОЙЛ-Инжиниринг, ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть, Нефтегазстрой профсоюза и главы Волгограда. 
Елена Калинина, начальник отдела интерпретации геофизических исследований скважин, более 20 лет работает в институте. Награжденная знаком за заслуги перед компанией ПАО «ЛУКОЙЛ», она отмечает позитивные перемены в развитии ВолгоградНИПИморнефть: «Мы участвуем в зарубежных проектах, приоритетных проектах освоения Северного Каспия, месторождений РИТЭКа. В последние 10 лет многое кардинально изменилось, начиная от здания, коллектива, руководства. В институт пришло много перспективных и грамотных молодых ребят, которые станут в будущем нашей достойной сменой».
Главный инженер отдела проектирования строительства и реконструкции скважин Дмитрий Овчинников сейчас занимается проектированием морских объектов, находящихся в акватории Каспийского моря. «Проекты, реализуемые в Компании стали гораздо сложнее и технологичнее. Коллектив у нас замечательный, мы всегда в движении, не стоим на месте, развиваемся. Сейчас мы работаем на шельфе Каспия и по другим проектам, которые даже по мировым меркам можно назвать уникальными», - рассказал Дмитрий, отмеченный за трудовые успехи благодарственным письмом главы Волгограда.
Теплые слова поздравления в адрес коллектива прозвучали из уст вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ», генерального директора ООО «РИТЭК» Николая Николаева. «Ежегодно совместно с РИТЭКом ВолгоградНИПИморнефть успешно реализует новые проекты. Благодаря вам и нам разрабатываются новые месторождения, которые лет 6-7 назад считались бесперспективными. И самый лучший подарок к 60-летию – мы гарантируем вам большое количество заказов и работы на долгие годы», - сказал Николай Николаев под аплодисменты зала.
 


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