



Штрафы в сумме 50 тысяч рублей каждый должны выплатить по решению суда водители маршруток, которые в марте текущего года блокировали проспект Ленина в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решения суда Центрального района Волгограда, водители признаны виновными в совершении административного правонарушения по ст. 20.18 КоАП РФ «Блокирование транспортных коммуникаций».

Судом были изучены видеозаписи и другие документы, подтверждающие виновность водителей. Так, согласно видеозаписи, три маршрутки №15с, которые двигались по проспекту Ленина со стороны Ворошиловского района, одновременно подъехали к перекрестку с ул. Краснознаменская, остановились напротив светофора на запрещающий сигнал, но после включения разрешающего сигнала движение не продолжили. Они стояли на первой, второй и третьей полосах проспекта Ленина около 20 минут. Из-за этого движение других транспортных средств, в том числе общественного транспорта, было полностью заблокировано. Другие водители были вынуждены объезжать массовый затор с нарушением ПДД по полосе, предназначенной для движения транспорта во встречном направлении. По истечению около 20 минут, указанные маршрутные транспортные средства одновременно проследовали с перекрестка в прямом направлении, освободив проезжую часть для движения.

МУП «Метроэлектротранс» в представленных суду сведениях указало, что из-за заблокированного проезда на 20 минут вынуждены были встать троллейбусы, всего в количестве 23 единиц. Предприятию в связи с простоем причинены убытки, предварительный расчет которых составил около 13 тысяч руб. Водители маршруток пояснили, что работают у ИП Гузева А.В. Незапланированная остановка на проезжей части, по словам водителей, произошла по разным причинам. Кто-то заглох из-за перегрева двигателя, а у кого-то неожиданного закончился бензин. У всех водителей, как было установлено на суде, отсутствовало право на осуществление регулярных перевозок пассажиров по указанному маршруту (№15с).

Решения суда в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.

Напомним, 20 марта текущего года водители так называемых «заказных» маршруток, которые отсутствуют в официальном реестре с 2017 года, устроили своеобразную «акцию протеста». Днем около 20 машин выстроились у «Красных казарм» на Второй продольной магистрали (на фото - ред.), а через некоторое время направились в самый центр города. Там, они якобы все одновременно «заглохли», тем самым перекрыв движение на самом оживленном проспекте города – на пересечении проспекта Ленина и улицы Краснознаменской. Таким образом, нелегальные перевозчики, вероятно, решили выразить свой протест против проверочных рейдов. Однако на суде такую версию событий водители маршруток опровергали.



