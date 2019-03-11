«Не верьте депутатам и телевизору»: волгоградцев убеждают в законности частных «фотоловушек» на дорогах
Общество 11.03.2019 14:43
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11.03.2019 14:43
Волгоградские автолюбители не перестают возмущаться передвижными камерами видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Как рассказал ИА «Высота 102» волгоградец Константин Смирнов, сегодня он увидел несколько «фотоловушек» в Кировском районе Волгограда, причем они были тщательно спрятаны едва ли не в камышах рядом с основными трассами. Причем никаких предупреждений о ведении видеосъемки на дороге не было. На его вопрос людям, которые «караулили» треноги с камерами, кого они представляют, ответ так и не был получен. «На просьбу представиться один из мужчин зачем-то предложил представиться мне. Но не я ведь сижу в кустах с камерой, а он», - негодует Константин. Волгоградец дозвонился и в ГКУ «Безопасный город», напомнил, что депутат Госдумы Александр Хинштейн в эфире Первого канала заявил о незаконности передвижных частных видеокамер. На что ему ответили: «Не надо верить депутатам и телевизору».
В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что с сегодняшнего дня на территории Волгоградской области для надзора за дорожным движением при нарушении скоростного режима применяются передвижные технические средства КРИС-П. Передвижные технические средства выставляются в местах концентрации ДТП и аварийно-опасных местах. Охрану передвижных технических средств, являющихся собственностью администрации Волгоградской области, в соответствии с контрактом, заключенным ГКУ «Безопасный регион», несут гражданские лица. В ведомстве заверили, что отсутствие таблички 8.23 «Фотовидеофиксация» или разметки 1.24.4 не освобождает водителей от соблюдения требований ПДД РФ и не может служить основанием для отмены постановления о наложении штрафа, вынесенного с использованием средства фотовидеофиксации, работающего в автоматическом режиме. По техническим требованиям комплекс «КРИС»П должен быть установлен на расстоянии не менее 3 метров от края проезжей части.
Напомним, передвижные видеокамеры на дорогах регионах устанавливаются на основе заключенных коммерческими структурами с ГКУ «Безопасный город» контрактов. Конкурсные процедуры проходят на основании 44-ФЗ. Фото и видеонарушения фиксируются, нарушители платят штрафы, которые идут в бюджет региона. При этом и коммерческие организации получают оговоренные контрактами суммы за аренду камер. Места для дислокации камер согласуются с ГИБДД. Осенью прошлого года депутат Госдумы Александр Хинштейн обвинил региональные власти и правоохранительные органы чуть ли не в сговоре с частниками. В ответ региональные власти и депутаты заявили, что Александра Хинштейна дезинформировали по поводу незаконности частных «фотоловушек». При этом признали, что правила фото- и видеоохоты на автолюбителей и вправду вызывают немало вопросов у граждан. Не всегда, например, понятны выбор мест для базирования камер, а также логика установки знаков об ограничении скорости.
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