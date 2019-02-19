



Среднемесячная аудитория мобильного приложения « Госуслуги» за 2018 год выросла с 5,6 млн пользователей до 9,3 млн. Количество посещений в месяц за год увеличилось с 45 млн до 72 млн. Приложение было скачано в 2018 году свыше 17 млн раз — почти в два раза больше, чем годом ранее. Всего с момента выпуска — более 30 млн раз. Об этом ИА « Высота 102 » сообщила пресс-служба ПАО « Ростелеком ».

В 2018 году через приложение пользователи заполнили и отправили более 12,6 млн электронных форм заявлений на получение госуслуг, что в два раза превышает показатели прошлого года. Самой популярной услугой снова стала возможность узнать размер пенсионных накоплений — граждане сделали почти 5,5 млн запросов.

На регистрацию транспорта пользователи подали около миллиона заявлений. Почти 750 тысяч заявлений поступило на оформление загранпаспорта нового поколения, и 670 тысяч — на сдачу экзаменов на управление автотранспортом.

В 2018 году в пятерку самых востребованных госуслуг доступных в мобильном приложении «Госуслуги» вошел сервис «Мобильный избиратель». С его помощью более 550 тысяч граждан выбрали удобный участок для голосования на выборах Президента Российской Федерации.

Более чем в два раза возросла и популярность информеров по сравнению с 2017 годом. Онлайн-уведомлениями в 2018 году граждане воспользовались свыше 770 млн раз. Информеры отображаются на главной странице мобильного приложения «Госуслуги» и позволяют в считанные секунды получать данные об автоштрафах, налоговой и судебной задолженностях с возможностью перехода к оплате в один клик.

Объем платежей через приложение за 2018 год вырос в два раза и превысил 20 млрд рублей. Наибольшую долю от общей суммы составила оплата налоговой задолженности — более 5,7 млн платежей на сумму свыше 7,3 млрд рублей. Самой популярной стала возможность погашения автоштрафов— почти 11 млн транзакций на общую сумму более 5,3 млрд рублей. Также пользователи оплатили почти 3,8 млн госпошлин на сумму около 5,2 млрд рублей и 680 тысяч судебных задолженностей на сумму свыше 2,1 млрд рублей.

В конце сентября 2018 года владельцам мобильных устройств с операционной системой iOS стала доступна оплата госпошлин и автоштрафов с помощью платежной системы ApplePay, в ноябре такая возможность была реализована и для погашения налоговых и судебных задолженностей. С момента запуска сервиса пользователи совершили более 760 тысяч транзакций на общую сумму свыше 900 млн рублей, что составляет 10% от общего объема платежей. Самой востребованной оказалась оплата автоштрафов — более 370 тысяч платежей на сумму, превышающую 170 млн рублей. Наибольшую долю от суммы платежей, почти 50%, составило погашение налоговых задолженностей — почти 220 тысяч транзакций на сумму более 450 млн рублей.

Мобильное приложение «Госуслуги» высоко оценивается пользователями. Так, владельцы Android-устройств поставили приложению 4,65 балла из пяти возможных, а пользователи iOS-гаджетов — 4,7 балла.

ПАО «Ростелеком» совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отвечает за эксплуатацию и развитие Инфраструктуры электронного правительства. Технологическим партнером проекта выступает АО «РТ Лабс».



