Волгоградцев приглашают на романтичный фестиваль «Люблю, не могу»

Романтичный фестиваль «Люблю, не могу», посвященный Дню всех влюбленных, пройдёт на территории обновленного Центрального рынка Волгограда. Гостей фестиваля ждет множество мероприятий: ярмарка подарков, выставка свадебной индустрии, творческие мастер-классы для взрослых и детей, а также лучшие гастрономические проекты города, сообщили ИА «Высота 102» организаторы мероприятия.













На свадебной выставке соберутся организаторы торжеств, ведущие, визажисты и флористы. Они расскажут волгоградским влюбленным о самых модных свадебных тенденциях, проведут мастер-классы и лекции на тему «Идеальная свадьба».

Ярмарка подарков разместится на втором этаже атмосферного здания рынка – здесь лучшие мастера Волгограда представят авторские изделия ручной работы. Каждый гость сможет выбрать приятные вещи для своих любимых и близких на несколько праздников вперед. На этом же этаже можно будет попробовать и самые вкусные блюда от поваров популярных ресторанов.

Не останутся без внимания и юные гости фестиваля: организаторы подготовили не менее насыщенную программу для них. Детям предложат порисовать на гигантской раскраске, поиграть на огромном бизиборде, создавать поделки из картона, участвовать в спектакле и многое другое.

Фестиваль состоится 9 и 10 февраля. Площадки первого этажа рынка будут работать с 11:00 до 19:00, второго – с 12:00 до 22:00. Организатором фестиваля выступает Центральный рынок Волгограда совместно с ведущими рестораторами и ивент-агентствами города при информационной поддержке регионального Агентства развития туризма.