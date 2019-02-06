Общество

В Волгоградской области за год долг организаций сферы ЖКХ уменьшился до 6,9 млрд рублей

Общество 06.02.2019 11:55
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06.02.2019 11:55


Меры реагирования, принятые органами прокуратуры в 2018 году, во многом способствовали снижению более чем на 600 миллионов рублей суммарной задолженности организаций жилищно-коммунальной сферы Волгоградской области. По состоянию на 1 января 2019 года долг снизился с 7,5 миллиарда рублей до 6,9 миллиарда. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня прозвучали на заседании расширенной коллегии в прокуратуре Волгоградской области, где были подведены итоги работы ведомства за 2018 год и определены основные задачи на текущий период.
В работе коллегии приняли участие начальник управления Генпрокуратуры России в Южном федеральном округе Константин Сомов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители региональных правоохранительных органов, областной думы, руководство арбитражного и областного судов, работники областного аппарата и территориальные прокуроры.
Так, в 2018 году в ходе осуществления надзора за исполнением федерального законодательства прокурорами выявлено почти 56 тысяч нарушений, в целях устранения которых опротестовано 8,6 тысячи незаконных правовых актов, в суды предъявлено свыше 5,3 тысячи исков. По инициативе прокуроров более 16 тысяч виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. По итогам прокурорских проверок возбуждено 210 уголовных дел.
Принятые меры реагирования способствовали погашению долгов по заработной плате на сумму более 400 млн рублей перед 13 тысячами работников. За нарушение трудовых прав граждан прокурорами инициировано возбуждение 29 уголовных дел. 
В 2018 году в сфере экономики систематическим проверкам подвергались бюджетная, налоговая, природоохранная сферы, жилищно-коммунальный и оборонно-промышленный комплексы, сферы управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью (включая земельные ресурсы). На особом контроле находились вопросы исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в том числе в части своевременной оплаты заказчиками региона исполненных государственных и муниципальных контрактов. Прокурор Волгоградской области отметил, что удалось снизить размер просроченной кредиторской задолженности по исполненным контрактам более чем на 1 миллиард рублей - с 1,152 млрд до 124 млн руб по состоянию на 1 января текущего года. 

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