Качество уборки 90% дворов Волгограда удовлетворило жилинспекцию





90% дворов многоэтажек Волгограда после разгула непогоды находятся в удовлетворительном состоянии. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, такую оценку дали специалисты муниципальной жилищной инспекции, проверившие многоквартирный фонд областного центра. В подавляющем большинстве дворовых территорий города тротуары и проезды освобождены от наледи или обработаны песко-соляной смесью.

В мэрии напоминают, что за состоянием дворов должны следить управляющие компании. Во время инспекций контролеры следят за качеством очистки территорий от снега и крыш домов от сосулек. Проверки проводятся регулярно, включая выходные дни. В адрес управляющих компаний, при установлении факта некачественной уборки, направляются уведомления с требованиями устранить недостатки в короткие сроки. В противном случае управляющая компания будет оштрафована. Штраф на юридическое лицо составляет от 20 до 30 тысяч рублей.

В случаях некачественной уборки дворов жителям рекомендуется звонить в оперативно-диспетчерскую службу по вопросам ЖКХ по телефону 33-63-92.



