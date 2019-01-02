Общество

В центре Волгограда отмечают Новый год по-кубински и по-французски

Общество 02.01.2019 14:37
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02.01.2019 14:37


В 14-00 на площади Павших Борцов стартовала серия новогодних театрализованных представлений в традициях стран мира. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, жителям и гостям города организаторы предлагают окунуться в атмосферу Кубы вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой и узнать о том, как отмечают Новый год французы. Гостей праздника ждут тематические творческие номера и насыщенная интерактивная программа. Завершится мероприятие в 17-00. 
Завтра, 3 января, эстафету праздничных «путешествий» подхватит представление в традициях Китая, а 4 января – России и Италии. 7 января гости праздника окунутся в атмосферу Японии и Голландии. В трехчасовой программе: театрализованные постановки, танцевальные и музыкальные выступления, игры, шуточные лотереи и многое другое. 
Кроме того, 3 января на шоу-программу «Музыкальный карнавал», которая также состоится на площади Павших борцов, волгоградцев и гостей города приглашает Волгоградский музыкальный театр. 5 января для самых смелых и талантливых впервые состоится открытый народный караоке-конкурс «Будь VGолосе #С песней теплее». 5 января на главной площади города пройдет фестиваль арт-скульптур «Снеговик – 2019». 

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