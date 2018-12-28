Улицы Волгограда сковали предновогодние пробки

Общество 28.12.2018 15:28
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28.12.2018 15:28
Пробки в семь баллов наблюдаются сейчас на улицах Волгограда. О главных заторах на дорогах горожан предупреждает «Яндекс», сообщает ИА «Высота 102». По всей видимости, волгоградцы устремились в торговые центры и супермаркеты в поисках подарков и продуктов на новогодний стол. На Первой Продольной магистрали затруднено движение, к примеру, в районе ТЮза, остановок Профсоюзная, Ворошиловского торгового центра, площади Чекистов, а также Дворца спорта. Не получится быстро проскочить в данный момент и по улице Комсомольской: по направлению движения от набережной до проспекта Ленина, от улицы Мира до проспекта Ленина – пробки. Ярким алым цветом «пылают» отрезки дорог от площади Павших борцов до Первой Продольной (мимо ВолГМУ), от Главпочтамта до Центрального вокзала (улица Гоголя). Крайне медленно передвигается транспорт по улице Коммунистической – от пожарной каланчи и до Комсомольского путепровода, по улице Рокоссовского – от Ангарской до Невской, от улицы Хиросимы до съезда с моста через Волгу.
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