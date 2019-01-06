«Казус года»: ТОП волгоградских политиков, подмочивших свою репутацию





Публичность держит политиков в тонусе – заставляет чаще думать, о чем говорить, что делать и даже какие фотографии постить в соцсетях. Информация в современном мире передается и распространяется так быстро, что не успел обличенный властью человек сделать опрометчивый поступок, как его фамилия уже взгромоздилась на вершину ТОПа новостей Яндекса. Увы, не все власть предержащие учатся на других ошибках, предпочитая наступать на собственные грабли. Поскольку главным политическим событием в регионе в 2018 году стали выборы в Волгоградскую гордуму, то большинство наших лауреатов – к этому событию имеют непосредственное отношение.

«Высота 102» представляет «хит-парад» волгоградских политиков, которые имели неосторожность опростоволоситься на глазах у изумленной публики.













1. Ольга Толоконникова, депутат Волгоградской городской думы IV созыва.

В течение 2018 года Толоконникова не единожды дарила различные информационные поводы для прессы. Буквально сразу после новогодних каникул стало известно, что арбитражный суд признал «слугу народа» банкротом. Оказалось, что народная избранница не платит по банковским кредитам.

Весной Толоконникова, изгнанная из фракции «Единой России», рискнула пойти на праймериз партии власти. За нее проголосовало мизерное количество граждан. В новый созыв думы Ольга не прошла.

В ноябре фамилия Толоконниковой снова промелькнула в местной прессе. Она призналась в суде, что нечестным путем стала самой обеспеченной дамой в Волгоградской гордуме. Заявленный депутатом по итогам 2016 года доход в сумме 13 млн рублей оказался «липой». Сделка, в результате которой Толоконникова, получила доход, оказалась притворной.













2. Ирина Карева, депутат Волгоградской городской думы IV созыва

Весной госпожа Карева в преддверии выборов совершила опрометчивый шаг, который, возможно, стоил ей мандата. Спустя пять после вступления в «Справедливую Россию» Карева в единочасье распрощалась с партией. А вскоре заявила об участии в предварительном голосовании «Единой России». Под знаменем этой партии она и намеревалась войти в новый думский созыв. Но план не сработал – на пьедестале победителей Каревой мест не хватило. По итогам подсчета голосов стало очевидно, что ее результат до мандата явно не дотягивает.













3. Елена Мелихова, депутат Волгоградской городской думы IV созыва

Настоящей неожиданностью для политического бомонда Волгограда стало известие о том, что одна из реальных претенденток на получение мандата в гордуме вдруг добровольно покинет предвыборную гонку. Мелихова входила в первую тройку кандидатов от КПРФ. Все сложилось бы удачно для Елены, если бы избирком не поймал ее на вранье. Представленный в комиссию диплом о высшем образовании оказался поддельным.













4. Ольга Потапова, депутат Волгоградской городской думы IV созыва

Вот только криминальных скандалов не хватало «Единой России» в канун выборов. Пошатнула авторитет партии его верная активистка – Ольга Потапова. О ее судимости в партийных кулуарах говорили давно, но в публичную плоскость этот пикантный нюанс не просачивался. А в самый разгар избирательной кампании вдруг просочился. Полиция уведомила избирательную комиссию о том, что супруга бывшего областного парламентария привлекалась к уголовной ответственности, о чем «забыла» уведомить организаторов выборов. Автоматом Потапова, осужденная в 90-х за хранение пистолета с глушителем, исключили из числа кандидатов в депутаты.













5. Алексей Буров, руководитель фракции КПРФ в Волгоградской областной думе

Главный коммунист в региональном парламенте явно поторопился с оценкой прошедших 9 сентября выборов. Через пару дней после голосования он заявил, что все прошло «достаточно спокойно, без скандалов и нарушений». «Были определенные нарекания, но в целом они не отразились на общей атмосфере и итогах голосования», - сообщила со ссылкой на депутата пресс-служба областной думы. Но уже на следующий день члены компартии вышли на пикет против итогов грязных, по их мнению, выборов. Бурову потом долго еще припоминали его опрометчивое заявление.













6. Сергей Попов, и.о. регионального координатора ЛДПР.

Не успел бывший депутат облдумы осенью возглавить реготделение либерал-демократов в Волгоградской области, как у него обнаружились серьезные проблемы. Бывший депутат облдумы оказался банкротом. Однако платить по счетам жириновцу особо не чем – арбитражный суд составил «сиротский» список его имущества. Во владении у предводителя либерал-демократов в регионе – айфон, блинница, игровая приставка и радио-часы. В декабре с господином Поповым случился очередной казус, о котором написали многие СМИ. Пожилая волгоградка, инвалид I группы сообщила журналистам, что депутаты от ЛДПР пообещали ей заменить батареи, но привезли старые и поржавевшие. От такого щедрого «подарка» пенсионерка отказалась.



