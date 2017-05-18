Администрация Волжского подала иск в суд на Волгоградское УФАС из-за маршруток

Общество 18.05.2017 10:12
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18.05.2017 10:12
Администрация Волжского не согласилась с выданным Волгоградским УФАС предупреждением органу власти о недопустимости отмены маршруток в городе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитражный суд Волгоградской области, подано соответствующее заявление о признании нормативного акта недействительным. Мэрия города также ходатайствовала о приостановке действия нормативного акта на время рассмотрения дела. Пока иск оставлен без движения до устранения нарушений, допущенных при подаче заявления. Соответственно, не принято пока решения и по ходатайству о «заморозке» действия предупреждения.
Напомним, в Волжском с 30 апреля были отменены несколько маршруток – №1, 24, 14, 15, 16с, 40б. Планируется и второй этап отмены. В антимонопольном органе считают, что мэрия Волжского нарушила закон о конкуренции, предоставив преимущественное право в осуществлении хозяйственной деятельности муниципальному общественному транспорту. В мэрии ранее обосновывали соответствующее постановление об отмене маршруток устранением дублирования маршрутов общественного и коммерческого транспорта, повышением безопасности дорожного движения и т.д.
Аналогичная судебная тяжба в настоящий момент идет и между администрацией Волгограда и Волгоградским УФАС. Решение по данному делу пока не вынесено. Однако в Волгограде уже прошли два этапа отмены маршруток. В Волжском отмененные с 30 апреля маршрутки продолжают курсировать.
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