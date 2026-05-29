Волгоградцы рассказали, какая зарплата сделает их счастливыми

Жителям Волгограда, чтобы стать счастливыми, нужно ежемесячно получать 232 тысячи рублей. Такую сумму назвали горожане в ходе опроса SuperJob.

При этом мужчинам для счастья нужно денег больше, чем женщинам. Сильная половина хочет получать 309 тысяч, а дамы согласны и на 240 тысяч рублей ежемесячно. Также молодому поколению проще почувствовать себя счастливыми. Для этого волгоградцу до 24 лет надо 220 тысяч, а вот людям от 45 и старше нужно уже 285 тысяч.

Примечательно, что инфляция сказалась и на счастье волгоградцев, так как оно подорожало на 6%. Годом ранее жители Волгограда отмечали, что для того, чтобы стать счастливыми им необходимо 220 тысяч рублей в месяц. Такую же сумму они называли и осенью 2024-го.

