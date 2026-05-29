Росавиация сняла 8-часовой запрет на полеты над Волгоградом

Росавиация разрешила работу аэропорта Волгограда. Ограничения действовали с 22-04 ч. 28 мая и продлились почтти до 6-00 ч. 29 мая. В аэропорту Волгограда фиксируются задержки и отмена авиарейсов из-за террористической атаки, котороой подвергся регион.
Напомним, Росавиация ограничила вечером 28 мая работу аэропорта из-за атаки БПЛА. В результате нападения вражеских беспилотников было повреждено остекление дома на улице Вершинина, 32. Жители эвакуированы. Пострадавших нет, возгораний не зафиксировано.