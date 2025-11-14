В Волгограде потушили пожар у элитного ЖК «Арбат»





13 ноября в Центральном районе Волгограда произошёл пожар у элитного ЖК «Арбат». Поздним вечером очевидцы засняли скопление людей и экстренных служб на ул. Бакинской.







- Специалисты работали больше часа. Огня видно не было, но съехались сюда сразу шесть единиц пожарных машин, а также скорые, - рассказали очевидцы.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области подтвердили наличие вызова, однако уточнили, что само возгорание было не в высотках, а в пристроенном помещении.

- В 21:34 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Центральном районе города Волгограда. В подсобном помещении на первом этаже двухэтажной пристройки горели домашние вещи на площади 5 кв. м. Пожарные подразделения 3-й пожарно-спасательной части полностью ликвидировали пожар в 21:58, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Отметим, по информации спасателей, обошлось без пострадавших и жертв. Причины произошедшего устанавливаются специалистами.

Фото и видео: Жесть Волгограда / t.me