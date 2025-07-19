СОБР с полицией заглянули на огонёк в ночные клубы Волгограда

18 июля в Волгограде вновь прошли рейды по увеселительным заведениям. Правоохранители при силовой поддержке сотрудников Росгвардии провели профилактические мероприятия в ночных клубах Центрального района.
Силовики искали наркотики, а также проверяли законность продажи алкоголя и возраст посетителей.
Отметим, в рейде была задействована мобильная лаборатория, где тестировались граждане, вызвавшие у правоохранителей подозрения в употреблении запрещённых веществ. Кроме того, силовики также проверили бодрствующих ночью горожан на наличие в базах розыска и причастность к преступлениям, связанным с миграционным законодательством. Ранее такие же профилактические мероприятия состоялись в Михайловке.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области