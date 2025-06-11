Регион передал партию беспилотников в зону СВО. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня, 11 июня, в администрации Волгоградской области, спецтехника предназначена для эффективного выполнения боевых задач «за ленточкой».
Снаряжение приобретено за счет средств регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.
Это уже далеко не первая передача груза для военных. В частности, из Волгоградской области отправляли спецтехнику, автомобили, квадроциклы, антидроновые ружья, медикаменты и другое необходимое оборудование и снаряжение.
Фото администрации Волгоградской области