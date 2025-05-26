Общество

Более 3 млн пользователей подписались на волгоградские госпаблики

Общество 26.05.2025 17:13
0
26.05.2025 17:13


Паблики государственных учреждений в Волгоградской области читают, по последним данным Центра управления регионом (ЦУР), более 3 миллионов подписчиков. В настоящее время в регионе создано более 5600 государственных страниц в соцсетях.

Напомним, что закон, согласно которому государственные органы и подведомственные им учреждения обязаны иметь такие страницы, вступил в силу с декабря 2022 года. С тех пор  под руководством ЦУРа в Волгоградской области страницы в социальных сетях заводят и ведут все госучреждения – от детских садов до администраций. 

По мнению замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Качанова, госпаблики становятся ключевым инструментом для распространения информации.

Добавим, что ЦУР Волгоградской области уже 5 лет работает над подключением страниц государственных органов к Платформе обратной связи, а также регулярно организовывает обучающие мероприятия для администраторов госпабликов.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.05.2025 20:20
Общество 26.05.2025 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 19:54
Общество 26.05.2025 19:54
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 19:40
Общество 26.05.2025 19:40
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 18:03
Общество 26.05.2025 18:03
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 17:41
Общество 26.05.2025 17:41
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 17:33
Общество 26.05.2025 17:33
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 17:16
Общество 26.05.2025 17:16
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 15:42
Общество 26.05.2025 15:42
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 15:36
Общество 26.05.2025 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 14:01
Общество 26.05.2025 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 13:51 Реклама
Общество 26.05.2025 13:51 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.05.2025 13:26
Общество 26.05.2025 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 12:48
Общество 26.05.2025 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 12:22
Общество 26.05.2025 12:22
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 11:53
Общество 26.05.2025 11:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:20
«Влад очень хочет встать»: волгоградцев просят помочь в реабилитации молодого мужчиныСмотреть фотографии
19:54
Последняя не устояла: проезд в маршрутке №159 Волжский-Волгоград подорожает до 100 рублейСмотреть фотографии
19:40
Жителям Котово предложили запастись водой из-за новой аварииСмотреть фотографии
19:13
Волгоградцу светит пятилетний срок за прописку мигрантовСмотреть фотографии
18:49
Волгоградский бизнес нахватал за 3 месяца кредитов на 56 млрдСмотреть фотографии
18:03
В Волгограде Дмитрий Свинов вручил награды отличившимся сотрудникам МВДСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде матери погибшего на СВО сотрудника суда передали наградуСмотреть фотографии
17:33
Под Волгоградом образовалась шестикилометровая пробка из-за ДТПСмотреть фотографии
17:16
В Волгограде строители завершили витражное остекление ЦУМаСмотреть фотографии
17:13
Более 3 млн пользователей подписались на волгоградские госпабликиСмотреть фотографии
17:12
Новостройки Волгограда подорожали почти на треть относительно вторичного жильяСмотреть фотографии
16:34
Саратовскому олигарху и замглавы Котово продлили арест до конца летаСмотреть фотографии
16:32
Квестами, встречей с блогерами и пенной вечеринкой отметят День защиты детей в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:53
Водитель КАМАЗа раскошелится за сброс бетона у СНТ «Луч» в ГородищеСмотреть фотографии
15:46
В Волгограде за пять лет цены на «вторичку» выросли вдвоеСмотреть фотографии
15:42
Стройфирму принудили в Волгограде отдать работникам 4 млн рублейСмотреть фотографии
15:36
В Волгограде ищут готовых мыть с шампунем автопарк мэрииСмотреть фотографии
15:09
Волгоградский экономист ответил на предложение олигарха отменить пенсии в РоссииСмотреть фотографии
14:35
Андрей Бочаров обсудил с Дмитрием Свиновым взаимодействие по линии МВДСмотреть фотографии
14:28
Без лишней драмы: смотрим, как Ангарский пережил первое рабочее утро без трамваевСмотреть фотографии
14:02
В России зарплаты бюджетников проиндексируют на 7,6%Смотреть фотографии
14:01
На Волгоград и область надвигается изнуряющая жара до +33 в тениСмотреть фотографии
13:51
Аквапарк «Акватория» в Волгограде открылсяСмотреть фотографии
13:33
Два человека пострадали в ДТП в легковушками и грузовиком на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
13:26
В Волгограде приглядели место для нового развлекательного комплексаСмотреть фотографии
12:48
В Госдуме рассмотрят законопроект о фудшеринге для нуждающихсяСмотреть фотографии
12:22
Два московских авиарейса задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
12:05
Силовики задержали руководство КПК «Честь» по делу о 700 миллионахСмотреть фотографииCмотреть видео
11:53
«Безопасность прежде всего»: Андрей Бочаров поставил задачи перед стартом каникулСмотреть фотографии
11:41
Погибшего на СВО наводчика Александра Сидорова похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 