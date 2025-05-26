Более 3 млн пользователей подписались на волгоградские госпаблики





Паблики государственных учреждений в Волгоградской области читают, по последним данным Центра управления регионом (ЦУР), более 3 миллионов подписчиков. В настоящее время в регионе создано более 5600 государственных страниц в соцсетях.

Напомним, что закон, согласно которому государственные органы и подведомственные им учреждения обязаны иметь такие страницы, вступил в силу с декабря 2022 года. С тех пор под руководством ЦУРа в Волгоградской области страницы в социальных сетях заводят и ведут все госучреждения – от детских садов до администраций.

По мнению замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Качанова, госпаблики становятся ключевым инструментом для распространения информации.

Добавим, что ЦУР Волгоградской области уже 5 лет работает над подключением страниц государственных органов к Платформе обратной связи, а также регулярно организовывает обучающие мероприятия для администраторов госпабликов.