Общество

В Госдуме рассмотрят законопроект о фудшеринге для нуждающихся

Общество 26.05.2025 12:48
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26.05.2025 12:48


Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев внесет на рассмотрение палаты законопроект о бесплатной передаче магазинами продуктов нуждающимся гражданам. Об этом он сообщил 26 мая в своем Telegram-канале, передает V102.RU.

В своих соцсетях депутат привел пример с продуктовым магазином на окраине столицы, который за сутки списывает более 30 килограммов овощей и фруктов из-за ненадобности. Метелев отметил, что данные продукты можно было бы раздать нуждающимся. 

– Именно поэтому нужен законопроект, которым я занимаюсь уже 3,5 года: он позволит магазинам и производителям передавать КРАТНО больше продуктов на помощь людям, освободив их от НДС. В ближайшие дни мы планируем внести законопроект в Государственную Думу, – рассказал депутат. 

Напомним, еще в июле 2022 года в Министерстве промышленной торговли РФ обсуждалось развитие направления «фудшеринг». Данная инициатива подразумевает, что продукты с истекающим сроком годности будут передаваться малообеспеченным людям. Но отдаваться будут только те продукты, которые пригодны к употреблению и имеющие необходимые сертификаты качества и соответствующие действующему регулированию.

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