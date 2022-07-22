Минпромторг РФ поддержал идею раздавать просрочку малоимущим





Министерство промышленной торговли РФ поддержало идею развития программы фудшеринга в России. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию издания «Известия», в случае одобрения проекта торговые сети смогут бесплатно отдавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности.

Данная инициатива подразумевает, что продукты с истекающим сроком годности будут передаваться малообеспеченным людям. Но отдаваться будут только те продукты, которые пригодны к употреблению и имеющие необходимые сертификаты качества и соответствующие действующему регулированию.

- Мы считает целесообразным развивать программу фудшеринга в России. Если торговые сети будут передавать на благотворительность пищевую продукцию с коротким сроком годности, то это может поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн тонн продовольствия в год, - рассказали в министерстве. - Этот вопрос требует проработки и обсуждения с ФНС, так как этот вид операций нужно освободить от НДС.





Так, по данным исследований Минэкономразвития, в России ежегодно копится свыше 17 млн тонн пищевых отходов. Такой подход к просроченной продукции имеет неблагоприятные последствия для окружающей среды. Поэтому в ведомстве нашли спасение именно в фудшеринге.

Кроме этого, на протяжении нескольких лет чиновниками обсуждалась идея о выделении материальной помощи на покупку продуктов питания. Рассчитывалось, что средства будут поступать на банковскую карту, с помощью которой можно было бы приобрести определенные виды продуктов. Но в Минпромторге пока не спешат воплощать идею в жизнь.

Фото архив ИА «Высота 102»