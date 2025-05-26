Волжане отправили гумконвой для саперов и штурмовиков СВО

Жители Волжского Волгоградской области собрали для участников специальной военной операции груз гуманитарной помощи. Как сообщили V102.RU в администрации города-спутника, в составе партии: оборудование, вещи и медикаменты.
Также в состав вошли продукты питания, автомобиль УАЗ, генераторы, обнаружители дронов, запчасти и маскировочные сети.
Благодаря неравнодушным гражданам, груз с самым необходимым оборудованием и продуктами был скомплектован в короткие сроки и отправлен в зону СВО.
Фото: администрация Волжского