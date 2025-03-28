Общество 28.03.2025 16:44
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28.03.2025 16:44
Стартовал отборочный этап первого Всероссийского конкурса по разработке учебных материалов для учеников агротехнологических классов. Победители и призеры в каждой номинации получат денежные призы — по 250 и 300 тыс. рублей.
Организаторы конкурса — платформа «Я в Агро» Россельхозбанка при поддержке Министерства сельского хозяйства России и Министерства просвещения России. Принять участие в конкурсе могут учителя школ, преподаватели средних и высших учебных заведений со всей России, у которых есть опыт работы с учениками средних и старших классов.
— Основная цель конкурса — поддержка талантливых учителей, которые готовы знакомить школьников с современными агротехнологиями и создавать увлекательные учебные материалы по профильным для агроотрасли предметам. Для участия в первом этапе достаточно разработать три темы в рамках основной образовательной программы и подготовить по ним материалы для проведения учебных занятий. Главное условие — представленные на конкурс разработки должны знакомить школьников с агроотраслью в разрезе выбранного предмета, — прокомментировала Елена Батурова, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка.
Участники основных номинаций могут подать на конкурс мультимедийный разработки для проведения уроков в 7-11 классов по биологии, химии, математике и физике. Именно эти предметы ученики агротехклассов изучают на углубленном уровне, чтобы после окончания школы без труда сдать экзамены и получить аграрную специальность. Кроме того, в конкурсе открыта спецноминация, куда можно подавать материалы по любым предметам.
Для участия в первом этапе достаточно подготовить учебные материалы по трем темам. Жюри оценит все работы и выберет 48 авторов с наибольшими баллами. Участникам второго этапа предстоит дополнить присланный комплект материалов. Затем жюри отберет 24 финалиста, которые вместе с профессиональными методистами оформят конкурсные работы. Среди финалистов жюри определит 4 победителей и 20 призеров, в том числе 4 призеров спецноминации. Все победители и призеры получат денежные призы — церемония награждения пройдет в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень — 2025».
Конкурсные работы финалистов будут опубликованы на цифровой платформе «Я в Агро. Агроклассы» — базовой для агротехнологических классов. Эти учебные материалы будут доступны для учителей и школьников по всей России.
Подробнее об условиях конкурса — в Положении.
Фото: Россельхозбанк
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