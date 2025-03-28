Общество

Готовим кадры будущего для сельского хозяйства: всероссийский конкурс для педагогов

Общество 28.03.2025 16:44
0
28.03.2025 16:44


Стартовал отборочный этап первого Всероссийского конкурса по разработке учебных материалов для учеников агротехнологических классов. Победители и призеры в каждой номинации получат денежные призы — по 250 и 300 тыс. рублей. 
Организаторы конкурса — платформа «Я в Агро» Россельхозбанка при поддержке Министерства сельского хозяйства России и Министерства просвещения России. Принять участие в конкурсе могут учителя школ, преподаватели средних и высших учебных заведений со всей России, у которых есть опыт работы с учениками средних и старших классов. 
Основная цель конкурса — поддержка талантливых учителей, которые готовы знакомить школьников с современными агротехнологиями и создавать увлекательные учебные материалы по профильным для агроотрасли предметам. Для участия в первом этапе достаточно разработать три темы в рамках основной образовательной программы и подготовить по ним материалы для проведения учебных занятий. Главное условие — представленные на конкурс разработки должны знакомить школьников с агроотраслью в разрезе выбранного предмета, —  прокомментировала Елена Батурова, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка. 
Участники основных номинаций могут подать на конкурс мультимедийный разработки для проведения уроков в 7-11 классов по биологии, химии, математике и физике. Именно эти предметы ученики агротехклассов изучают на углубленном уровне, чтобы после окончания школы без труда сдать экзамены и получить аграрную специальность. Кроме того, в конкурсе открыта спецноминация, куда можно подавать материалы по любым предметам. 
Для участия в первом этапе достаточно подготовить учебные материалы по трем темам. Жюри оценит все работы и выберет 48 авторов с наибольшими баллами. Участникам второго этапа предстоит дополнить присланный комплект материалов. Затем жюри отберет 24 финалиста, которые вместе с профессиональными методистами оформят конкурсные работы. Среди финалистов жюри определит 4 победителей и 20 призеров, в том числе 4 призеров спецноминации. Все победители и призеры получат денежные призы — церемония награждения пройдет в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень — 2025».   
Конкурсные работы финалистов будут опубликованы на цифровой платформе «Я в Агро. Агроклассы» — базовой для агротехнологических классов. Эти учебные материалы будут доступны для учителей и школьников по всей России. 
Подробнее об условиях конкурса — в Положении.
Фото: Россельхозбанк
Реклама. Волгоградский региональный филиал РСХб АО, ИНН7725114488, erid: F7NfYUJCUneRHxqWJFEM

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.03.2025 21:02
Общество 28.03.2025 21:02
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2025 20:40
Общество 28.03.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2025 20:08
Общество 28.03.2025 20:08
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2025 19:52
Общество 28.03.2025 19:52
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2025 19:28
Общество 28.03.2025 19:28
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2025 18:55
Общество 28.03.2025 18:55
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2025 17:38
Общество 28.03.2025 17:38
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2025 16:59
Общество 28.03.2025 16:59
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.03.2025 16:01
Общество 28.03.2025 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2025 14:26
Общество 28.03.2025 14:26
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2025 13:40
Общество 28.03.2025 13:40
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2025 13:29
Общество 28.03.2025 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2025 13:14
Общество 28.03.2025 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2025 12:35
Общество 28.03.2025 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
28.03.2025 12:04
Общество 28.03.2025 12:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:07
ФАС: снижены цены на четыре препарата от рака и давленияСмотреть фотографии
21:02
Динамовцы из Нарьян-Мара увезли домой памятную шайбу одноименного клубаСмотреть фотографии
20:40
Вспышка высшего балла Х произошла 28 марта на СолнцеСмотреть фотографии
20:28
У Волгограда ввели реверсивное движение из-за ДТП с фурамиСмотреть фотографии
20:26
Т2 делает бесплатной связь для клиентов в трех странах Юго-Восточной АзииСмотреть фотографии
20:08
В Волгограде за 12,6 млн отреставрируют памятник В.И. ЛенинуСмотреть фотографии
19:52
Освобожденную от парковки площадь Павших борцов в Волгограде «взяли в кольцо» десятки машинСмотреть фотографии
19:52
В Палласовке тушат пожар на городской свалкеСмотреть фотографии
19:28
Мэрия Волжского объявила о запуске дачных маршрутов: расписаниеСмотреть фотографии
18:55
В центре Волгограда нашли опасные для детей площадки для спортаСмотреть фотографии
18:25
На волгоградца завели уголовное дело за наезд на приставаСмотреть фотографии
17:38
В Волгограде спасатели потренировались ликвидировать пожар на нефтебазеСмотреть фотографии
16:59
В Волгограде прошел очный прием граждан по вопросам ЖКХСмотреть фотографии
16:01
Остался лишь одинокий «маяк»: в Волгограде стахановскими темпами взялись за снос ночного клуба «Ибиса»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:30
«Чёрные не от огня»: в Елани опровергли информацию о пожаре на асфальтовом заводеСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде 30 марта перекроют участок 1-й Продольной магистралиСмотреть фотографии
14:07
В Волгограде осудят бизнесмена, отдавшего землю под нефтяные болотаСмотреть фотографии
13:40
Подозрительную молочку нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:29
В Волгоградской области количество госпабликов в соцсетях перевалило за 5600Смотреть фотографии
13:14
В центре Волгограда начался монтаж 65-метровой башни свободного паденияСмотреть фотографии
12:58
В Волгограде школьница ради 20-тысячного джекпота перевела мошенникам 382 тыс. рублейСмотреть фотографии
12:46
«Красный октябрь» принял участие в профориентационном мероприятии в ВолгГТУСмотреть фотографии
12:35
Родина-мать взлетит на «Ракете Победы» 8 апреляСмотреть фотографииCмотреть видео
12:04
В Волгограде стали известны даты репетиций парада ПобедыСмотреть фотографии
11:56
Результаты реконструкции сквера у Вечного огня в Волгограде показали с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:23
В Волгоградской области академики РАН обсудили будущее химической промышленностиСмотреть фотографии
11:20
Москвича осудили в Волгоградской области за луковую аферуСмотреть фотографии
10:52
Под Волгоградом Lexus улетел в кювет после столкновения с VolkswagenСмотреть фотографии
10:34
Волгоградка насмерть забила табуретом пьяного мужаСмотреть фотографии
10:15
Мосгорсуд рассмотрит жалобу чиновницы Елисеевой на арест 9 апреляСмотреть фотографии
 