В Волжском фельдшера скорой помощи покусала собака





27 марта в Волжском Волгоградской области была вынуждена обратиться к коллегам фельдшер скорой медицинской помощи. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, вечером специалист прибыла в один из многоквартирных домов на ул. Александрова, где женщину прокусала агрессивная собака.

Хозяева, ожидая врачей, заперли животное на балконе. Однако каким-то образом питомцу удалось выбраться. Увидев в доме чужого человека, животное отреагировало агрессивно.

Отметим, в результате у медицинского работника диагностирована укушенная рана голени. Женщина была госпитализирована в ГБУЗ «ГКБ № 1 им. С.З. Фишера».

Фото из архива ИА «Высота 102»