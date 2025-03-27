У волгоградских трамваев появился свой телеграм-канал

Общество 27.03.2025 14:37 Реклама
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27.03.2025 14:37 Реклама
Вот уже более века продолжается история волгоградского трамвая. За эти годы большой город, как стремительно развивающийся живой организм, пронизали, словно артерии, линии трамвайных маршрутов. По ним ежедневно движется могучий живой людской поток. Стук трамвайных колёс - ритм сердца города, приводит всё вокруг в активное движение.
Городской трамвай, которому уже более века, перестаёт быть серым и обыденным, а обретает «второе дыхание». Теперь это современные, удобные, яркие вагоны, оборудованные всем необходимым для пассажиров, в том числе аудио- и видеотрансляцией актуальной информации.
Для пассажиров запущен телеграм-канал «Волгоградский трамвай», на котором в режиме реального времени транслируется оперативная информация по транспортной обстановке, а также много познавательной и интересной информации об истории трамвая, жизни города, а также юмор и многое другое.
Если вы пассажир трамваев Волгограда, активный горожанин и интересуетесь жизнью нашего города, присоединяйтесь к телеграм-каналу «Волгоградский трамвай».
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