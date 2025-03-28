«Несмотря на мольбы, продолжали лечить от бронхита»: в Волгограде мать погибшего грудничка требует наказать медиков за ошибку





В Волгограде мать, потерявшая грудничка, добивается привлечения врачей к уголовной ответственности. Как сообщает ИА «Высота 102», семимесячная кроха случайно вдохнула какой-то небольшой предмет. Родители тут же обратились к врачам, однако медики, несмотря на необычные симптомы и мольбы родственников, с непонятным упорством лечили ребёнка от бронхита.

- Наша Мирослава в 5 месяцев начала ползать, а в 6 месяцев уже ходила, держась за опору. В тот злополучный день 24 ноября 2023 года она ползала и, когда стала вставать, начала давиться. Чем именно, я не видела. После этого у нее появились хрипы и свисты, и я вызвала скорую помощь, которая нас отвезла в больницу №15 «Каустик». Нас приняли и сказали, что у ребенка бронхит, - рассказала журналистам мать девочки Ольга Кислякова.

Родители сразу поняли, что поставленный диагноз не учитывает обстоятельств, предшествующих ухудшению состояния малышки.

- Я настаивала, что кашель всё же имеет другую природу. Через какое-то время нам удалось уговорить доктора сделать рентген. Врач-рентгенолог дал заключение, что легкие чистые и ничего инородного там нет, - продолжает мать.

На фоне продолжающегося лечения от бронхита 28 ноября состояние девочки ухудшилось. Родители вспоминают, что этому предшествовала некая медицинская процедура.

- Мирослава стала задыхаться и синеть, после чего была остановка сердца. Вскоре её перевели в реанимацию. Нам врачи сказали, что заболевание прогрессирует. Якобы у неё какая-то агрессивная инфекция, которая не поддается антибиотикам. Спустя всего несколько дней, 2 декабря в 6:30 утра, нам позвонили и сообщили, что нашей Мирочки больше нет.

Правда об обстоятельствах гибели ребёнка вскрылась лишь после патологоанатомического исследования.

- После вскрытия мы узнали, что как мы и говорила врачам, ребёнок все же подавился. Патологоанатом обнаружил инородное тело, - добавила Ольга Кислякова.





По факту гибели ребёнка СК РФ было возбуждено уголовное дело. По словам матери, следователи прониклись к горю их семьи и провели большую, кропотливую работу, чтобы привлечь врачей к ответственности, однако на финишной стадии расследование неожиданно затянулось.

- В конце декабря 2024 года нам говорили, что дело вот-вот зайдёт в суд. Потом в качестве срока звучал январь и февраль. Но до сих пор этого не случилось. Нас кормят завтраками, - подчеркнула мать.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в СУ СК России с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. В органе подтвердили, что следственным отделом по Красноармейскому району расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения медицинскими работниками ГУЗ «КБ СМП №15» профессиональных обязанностей.

- Установлено, что 24 ноября 2023 года бригадой скорой медицинской помощи девочка была доставлена в приемный покой ГУЗ «КБ СМП №15», после чего госпитализирована в педиатрическое отделение с диагнозом: «Острый бронхит неутонченный». Несмотря на имеющиеся у девочки признаки наличия инородного тела дыхательных путей, специалистами ГУЗ «КБ СМП №15» неверно проведена диагностика ее заболевания, не проведены необходимые клинико-лабораторные исследования, что повлекло ухудшение состояния здоровья ребенка, развитие у нее полиорганной недостаточности и отека головного мозга с вклиниванием в большое затылочное отверстие. Инородное тело из дыхательных путей врачами ГУЗ «КБ СМП №15» не было диагностировано и извлечено, что привело к наступлению смерти ребенка, - подчеркнули в региональном управлении Следкома.

Следователи оперативно провели все необходимые действия: была изъята медицинская документация, допрошены медработники и проведена судебно-медицинская экспертиза в АНС «НЭЦ ДАО плюс».

Эксперты однозначно подтвердили наличие вины врачей. На основании собранных доказательств и вывода судебно-медицинской экспертизы следователи предъявили обвинение в адрес врача-педиатра по ч. 2 ст. 109 УК РФ.

6 декабря 2024 года районный следственный отдел направил материалы на согласование в местную прокуратуру для последующей передачи в суд. Однако прокуратура направила их на доследование.

10 февраля 2025 года, после проведения дополнительных действий, следственный отдел вновь направил документы в прокуратуру, однако уголовное дело опять было возвращено.

- 17 февраля 2025 года прокурором вынесено постановление о возвращении дела для производства дополнительного следствия с указанием необходимости проведения дополнительных следственных и иных процессуальных действий, в частности повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Вместе с тем, по мнению следственного органа, необходимости в проведении повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы по данному уголовному делу не имеется, поскольку заключение экспертов АНО «НЭЦ ДАО плюс» является мотивированным и обоснованным, эксперты ответили на все поставленные перед ними вопросы и установили виновность врача-педиатра, - добавили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Также следователи отмечают, что объективных причин не доверять выводам АНО «НЭЦ ДАО плюс» нет, а ранее эксперты организации уже привлекались к расследованию схожих уголовных дел, а их выводы не подвергались надзорным органом сомнению.

В свою очередь в прокуратуре Волгоградской области отметили, что расследование данного уголовного дела находится на особом контроле.

- Срок расследования настоящего уголовного дела неоднократно продлевался в связи с его фактической и правовой сложностью, длительным проведением комиссионной судебно-медицинской экспертизы и так далее. Расследование уголовного дела продолжает находиться на особом контроле прокуратуры области. Для завершения расследования уголовного дела прокуратурой области следственному органу даны конкретные указания о проведении комплекса мероприятий, необходимых для дачи объективной оценки действиям медицинских работников, - подчёркивается в ответе надзорного органа на редакционный запрос.

Согласно информации от собственных источников редакции, направление уголовного дела на повторное расследование, а также необходимость проведения дополнительных экспертиз может быть связана с оценкой причастности к гибели ребёнка не только врача-педиатра, но и одного из других специалистов, не заметивших инородное тело при проведении диагностических процедур.

Отметим, пока следователи и прокуратура решают вопрос с передачей материалов в суд, мать ребёнка опасается, что расследование может затянуться на многие годы, а в результате врачи, виновные в гибели Мирославы, не понесут никакого наказания. Женщина понимает, что её ребёнка уже не вернуть, но уверена, что если медикам всё сойдёт с рук, то гибелью одного младенца это вряд ли ограничится. Будут новые пациенты и новые жертвы врачебного непрофессионализма.

Коллаж: Павел Мирошкин